Kênh thể thao SPOTV và SPOTV2 chính thức phát sóng trên MyTV

Với thông điệp "Nhập cuộc, thỏa đam mê", SPOTV và SPOTV2 chính thức trở thành một phần trong "bức tranh đa sắc" MyTV, mang đến cho người hâm mộ thể thao cơ hội trải nghiệm nhiều giải đấu quốc tế độc quyền.

MyTV là đơn vị đầu tiên chính thức đưa trở lại các kênh thể thao quốc tế sau hơn 2 năm vắng mặt tại thị trường Việt Nam

Khán giả có thể theo dõi giải Đua xe mô tô Grand Prix (MotoGP); Quần vợt Mỹ mở rộng (US Open) và Vô địch Wimbledon; Vô địch Cầu lông thế giới (BWF World Tour, BWF Major Events); Golf Major The Open và The Masters; Vô địch Bóng bàn Thế giới (World Table Tennis)…

Ngoài ra, kênh còn phát sóng vô vàn các giải đấu đa dạng như bóng rổ, bóng chuyền, trượt băng, điền kinh,… và nhiều giải đấu hấp dẫn khác.

SPOTV và SPOTV2 giúp người hâm mộ thể thao trải nghiệm nhiều giải đấu quốc tế độc quyền

Ông Nguyễn Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty truyền thông VNPT - Media, cho biết: "Việc đưa SPOTV và SPOTV2 đến với người hâm mộ thể thao đánh dấu cột mốc MyTV là đơn vị đầu tiên chính thức đưa trở lại các kênh thể thao quốc tế, sau hơn 2 năm vắng mặt tại thị trường Việt Nam.

Ông Lee Choong Khay, Tổng Giám đốc SPOTV, khẳng định xuất hiện của SPOTV trên MyTV sẽ là một bước tiến quan trọng, đưa các giải đấu quốc tế chuyên biệt, đẳng cấp trở lại Việt Nam. Sự kiện này cũng khiến cho MyTV trở thành đơn vị độc quyền, đưa 2 kênh thể thao với nhiều giải đấu đẳng cấp tới khán giả sau gần 2 năm thị trường Việt Nam vắng bóng các kênh thể thao quốc tế.

Tại Việt Nam, MyTV đang là đơn vị giữ vững thị phần số 1 trong lĩnh vực cung cấp truyền hình trả tiền, gần 200 kênh truyền hình và 70.000 giờ VOD - một kho nội dung lớn và đa dạng hàng đầu trên thị trường cả nước.