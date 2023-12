"Kéo khách" về Bến xe Miền Đông mới

Xử mạnh "xe dù, bến cóc"

Sở GTVT TP HCM dự báo dịp Tết Giáp Thìn 2024 các bến xe đón khoảng 71.900 hành khách/ngày với 3.030 chuyến xe phục vụ/ngày, tăng 18% lượng hành khách so với cùng kỳ.

Xe trung chuyển phục vụ khách tại Bến xe Miền Đông mới

Để bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân cũng như an ninh trật tự và an toàn giao thông, Sở GTVT TP HCM đề nghị Phòng CSGT Công an TP HCM tăng cường tuyên truyền kế hoạch kiểm tra để hạn chế hoạt động đón, trả khách không đúng nơi quy định. Đồng thời, phối hợp các quận, huyện, TP Thủ Đức tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các bến bãi, điểm đón, trả khách theo thẩm quyền quản lý; kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm.