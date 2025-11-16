Kết hôn vội, chia tay sớm

Gặp lại chị Hồng (62 tuổi, đồng nghiệp đã nghỉ hưu) trong buổi họp mặt kỷ niệm ngày thành lập công ty, mọi người vui vẻ hỏi thăm chuyện gia đình, công việc và con cái. Khi ai đó nhắc đến đám cưới con trai chị diễn ra cách đây vài tháng, chị Hồng lặng đi rồi nhẹ nhàng cho biết vợ chồng con trai đã chia tay.

Nóng vội

"Gia đình hai bên đều sốc. Hai đứa yêu nhau thắm thiết, nằng nặc đòi cưới, tưởng đâu hợp nhau lắm. Vậy mà mới về chung sống vài hôm đã cãi nhau, rồi mạnh ai nấy đi. Tôi thật sự không hiểu các con nghĩ gì" - chị Hồng thở dài.

Chuyện gia đình chị Hồng không phải là cá biệt. Chị Linh (58 tuổi, phường Bến Thành) cũng buồn rầu khi nhắc đến chuyện hôn nhân của con trai. Chị kể con trai chị được rèn từ nhỏ, quen lối sống ngăn nắp, trật tự; trong khi con dâu sống tùy hứng, thích tụ tập, cà phê với bạn bè. Mâu thuẫn từ chuyện rửa chén, dọn dẹp rồi lan sang cách nói năng, cư xử. Chỉ sau 32 ngày, cả hai ký đơn ly hôn. "Vợ chồng tôi khuyên 2 đứa sống chung phải có trách nhiệm, tập kiên nhẫn và biết chấp nhận những khác biệt nhưng cả hai đều không muốn nghe" - chị Linh tâm sự.

Hôm rồi, Mai (26 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP HCM) nhờ bạn bè xóa hết ảnh cưới trên trang cá nhân vì không muốn "rắc rối sau này". Chuyện Mai và chồng chia tay sau đám cưới chỉ vài ngày, đã râm ran từ 2 năm trước, nhưng vì tế nhị nên nhiều người không dám hỏi. Họ quen nhau 3 tháng rồi kết hôn. Sau khi về chung nhà, Mai mới phát hiện chồng đồng tính và cưới vợ chỉ để làm vui lòng cha mẹ, cô kiên quyết ra đi. "Em không sợ ly hôn, chỉ tiếc vì cưới khi chưa tìm hiểu kỹ"- Mai trải lòng.

Học cách đồng hành, lắng nghe

Những câu chuyện ly hôn chóng vánh như vậy khiến nhiều người băn khoăn, thậm chí mất niềm tin vào hôn nhân.

ThS tâm lý xã hội Nguyễn Minh Thi phân tích nguyên nhân sâu xa nằm ở việc nhiều người trẻ hiểu sai về tình yêu và hôn nhân. Không ít người nhầm tưởng chỉ cần tình yêu là đủ để kết hôn. Nhưng tình yêu là cảm xúc, còn hôn nhân đòi hỏi kỹ năng, sự cam kết, trách nhiệm và khả năng dung hòa sự khác biệt.

Minh họa AI: VY THƯ

"Một nguyên nhân khác là kỹ năng giao tiếp yếu. Khi tranh cãi, nhiều người trẻ lựa chọn im lặng bỏ đi, nói lời tổn thương hoặc chia sẻ cảm xúc lên mạng xã hội thay vì đối thoại trực tiếp. Những hành vi ấy khiến mâu thuẫn leo thang, lòng tin và tình cảm bị rạn nứt" - bà Nguyễn Minh Thi nói.

Cũng theo bà Nguyễn Minh Thi, nhiều người bước vào hôn nhân vì áp lực gia đình hoặc đến tuổi thì phải kết hôn, sợ cô đơn, hoặc bị ảnh hưởng bởi hình ảnh ngôn tình trên mạng xã hội, phim ảnh. Tuy nhiên, hôn nhân không chỉ toàn màu hồng, đó là một hành trình hoàn toàn khác, nơi hai người với thói quen, văn hóa, giá trị sống và kỳ vọng khác nhau phải học cách cùng tồn tại.

Còn theo chuyên gia tâm lý Trần Trung Kiên, nhiều người trẻ bước vào hôn nhân mà chưa chuẩn bị tâm lý, chưa hiểu rõ mong muốn của bản thân cho tương lai, và chưa biết chấp nhận thiếu sót của chính mình lẫn đối phương

"Không ai kết hôn mà nghĩ sẽ ly hôn. Tuy nhiên, nếu bước vào hôn nhân khi chưa sẵn sàng, tổn thương sẽ lớn hơn rất nhiều so với việc chậm một vài năm để suy nghĩ chín chắn. Bởi hôn nhân không chỉ là tình cảm cá nhân mà còn liên quan đến gia đình hai bên. Nếu có con, tổn thương sẽ theo trẻ rất lâu. Chưa kể khi đổ vỡ, người trong cuộc dễ mất niềm tin, thu mình, thậm chí cực đoan hóa suy nghĩ về tình yêu" - ông Trần Trung Kiên khuyến cáo.

Ông Trần Trung Kiên nhắn nhủ hãy cưới khi thực sự cảm nhận an yên bên người đó; có thể chia sẻ khó khăn cùng nhau, không phải chỉ tận hưởng tiếng cười; nhìn về tương lai, thấy người ấy là bạn đồng hành, không phải người "bù đắp" cho những thiếu hụt của ta. "Trong thời đại số, con người dễ bị cuốn vào guồng quay nhanh - gọn - tiện, kể cả trong tình yêu. Nhưng có những thứ không thể vội vàng. Hôn nhân là một trong số đó. Đám cưới chỉ mất một buổi, sống với nhau thì cần cả đời. Để đi được hết con đường dài ấy, không chỉ cần yêu mà cần học cách đồng hành, lắng nghe và lớn lên cùng nhau" - ông Trần Trung Kiên nhấn mạnh.

Gốc rễ của hạnh phúc lâu dài Theo các chuyên gia, để bước vào hôn nhân, các cặp đôi cần trao đổi thẳng thắn về những vấn đề tưởng chừng tế nhị nhưng lại là gốc rễ của hạnh phúc lâu dài. Đó là quan điểm tài chính, việc nhà chia thế nào, kế hoạch sinh con, ranh giới với gia đình hai bên, mục tiêu nghề nghiệp, kỳ vọng dành cho nhau trong hôn nhân… Nếu không thống nhất được những giá trị cốt lõi này, hôn nhân rất dễ đổ vỡ.



