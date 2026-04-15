Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM về vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Bình Quới Tây

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tại cuộc họp về vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây.

Trước đó, ngày 12-4, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường đã chủ trì cuộc họp về vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây. Qua báo cáo của các đơn vị, sau khi xảy xa vụ việc, các đơn vị có liên quan khẩn trương xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Tuy nhiên, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ, thông tin báo cáo phân tán, chưa nhịp nhàng, công tác chăm lo cho học sinh bị triệu chứng, nhập viện và công tác hậu cần phục vụ bán trú,... sau khi vụ việc xảy ra chưa được quan tâm chu đáo. Lãnh đạo TP đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Để thực hiện tốt công tác ứng phó, xử lý tình huống ngộ độc tập thể và chấn chỉnh việc cung cấp thông tin đối với những vụ việc tương tự có khả năng phát sinh trong tương lai, UBND TP đề nghị các sở, ngành địa phương quan tâm thực hiện các nội dung.

Trong đó, giao Sở An toàn thực phẩm chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kịch bản xử lý, ứng phó khi có vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm phát sinh trên địa bàn TP (nghiên cứu biên tập thành những quyển cẩm nang bỏ túi để bất kỳ đơn vị, địa phương nào, cán bộ, công chức, viên chức nào dù là mới tiếp cận cũng có thể xử lý vụ việc một cách nhanh chóng, đảm bảo theo đúng quy định).

Sở An toàn thực phẩm được giao là cơ quan chủ trì, giữ vai trò điều phối, tổng tham mưu trong xử lý, giải quyết vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm và công bố thông tin; các đơn vị liên quan như: Sở Y tế, Sở GD-ĐT, Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp, Sở Văn hóa và Thể thao, địa phương, đơn vị nơi xảy ra vụ việc... chủ động thông tin, báo cáo đến cơ quan báo chí trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền nhưng phải đảm bảo thống nhất số liệu, thông tin với Sở An toàn thực phẩm, phải phù hợp với tình hình, hoàn cảnh thực tế và đúng các mốc thời gian báo cáo, công khai, công bố thông tin theo quy định.

Tuân thủ quy trình điều tra, xử lý vụ việc ngộ độc thực phẩm đảm bảo cẩn trọng, chặt chẽ, đúng quy định. Tuy nhiên, đối với những vụ việc nhạy cảm, quy mô lớn cần có phương thức, cách làm chủ động hơn, nhanh hơn, thông tin kịp thời hơn, tần suất cao hơn để tránh gây tâm lý hoang mang, lo lắng, đồng thời hạn chế các thông tin sai lệch, xuyên tạc gây ảnh hưởng đến tổ chức và cá nhân.

Theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường, sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, địa bàn các phường xã, đặc khu có diện tích lớn hơn, dân số đông hơn, khối lượng công việc nhiều hơn so trước đây nên việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho UBND phường, xã, đặc khu thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở "Kinh doanh dịch vụ ăn uống" là phù hợp và cần thiết.

Do đó, đề nghị Sở An toàn thực phẩm khẩn trương thực hiện một cách thận trọng, thấu đáo, đảm bảo tính thống nhất, có tính đến năng lực của các địa phương, có biện pháp hỗ trợ, bồi dưỡng nghiệp vụ, thậm chí điều động, biệt phái nhân sự hỗ trợ các địa phương có khó khăn trong thời gian đầu. Cần thiết phát hành bộ cẩm nang trong xử lý hàng ngày, giải quyết thủ tục hành chính và thiết lập đường dây nóng hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương khi có vướng mắc, khó khăn (tương tự như mô hình hội chẩn, điều trị bệnh từ xa ngành y tế đang thực hiện)...

Giao Sở Y tế theo dõi chặt chẽ các trường hợp nhập viện, điều trị tại các cơ sở y tế; chỉ đạo các cơ sở y tế quan tâm, chăm sóc tốt hơn để các em học sinh sớm hồi phục và trở lại trường học, nhất là các học sinh cuối cấp học. Phối hợp Sở An toàn thực phẩm định kỳ cung cấp thông tin điều trị làm cơ sở để điều tra nguyên nhân gây ngộ độc được khách quan và kịp thời.

Giao Sở GD-ĐT chỉ đạo, hỗ trợ nhà trường trong công tác nghiệp vụ của ngành; đồng hành cùng hiệu trưởng, Ban Giám hiệu trường, các giáo viên chủ nhiệm, các thầy cô và đội ngũ nhân viên ổn định tư tưởng, đoàn kết, gắn bó cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh quan tâm đúng mức đến các trường hợp bị ngộ độc; đặc biệt, rà soát các học sinh có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ học sinh tiếp tục học tập, phát triển; bằng mọi nguồn lực huy động xã hội hóa… để hỗ trợ chi trả các khoản chi phí điều trị có liên quan.

Hỗ trợ, hướng dẫn, chỉ đạo trường triển khai các buổi học phụ đạo, bồi dưỡng kiến thức cho các học sinh phải nghỉ học vì vụ việc, đảm bảo theo kịp chương trình.