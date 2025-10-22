HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Kết luận điều tra vụ Nguyễn Đắt Vũ xâm hại tình dục nhiều trẻ em ở Đà Lạt

Trường Nguyên

(NLĐO) - Nguyễn Đắt Vũ đã nhiều lần xâm hại tình dục đối với 6 trẻ em tại cơ sở Thập Thiện, phường Cam Ly - Đà Lạt.

Ngày 22-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã có kết luận điều tra vụ 6 trẻ em bị xâm hại tình dục xảy ra tại cơ sở Thập Thiện, phường Cam Ly - Đà Lạt.

Kết luận điều tra vụ Nguyễn Đắt Vũ xâm hại xâm hại nhiều trẻ em ở Đà Lạt - Ảnh 1.

Cơ sở Thập Thiện, nơi xảy ra vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Đắt Vũ (38 tuổi) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Cơ quan công an xác định có 6 bị hại là 6 trẻ em, được gia đình gửi đến cơ sở Thập Thiện.

Từ tháng 8-2023 đến tháng 10-2024, khi được trụ trì một ngôi chùa ở phường 8 (nay là phường Lâm Viên – Đà Lạt) giao quản lý cơ sở này, Vũ đã nhiều lần có hành vi xâm hại, quan hệ tình dục với 6 bé trai (thời điểm này từ 9 đến 14 tuổi). 

Riêng với trường hợp B.V.T, thời điểm Vũ có các hành vi tình dục thì em đã hơn 17 tuổi và có sự đồng thuận nên không có dấu hiệu phạm tội.

Theo kết luận điều tra, đây là vụ án hình sự "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" do Vũ thực hiện, có tình tiết tăng nặng là thực hiện hành vi nhiều lần. 

Trong quá trình điều tra, Vũ thành khẩn khai báo, đại diện gia đình Vũ đã khắc phục hậu quả, bồi thường cho gia đình các bị hại. Gia đình một số bị hại cũng có đơn bãi nại, kiến nghị cơ quan chức năng giảm nhẹ hình phạt cho Vũ.

Kẻ xâm hại tình dục không còn là tu sĩ

Tại hội nghị giao ban cung cấp thông tin báo chí quý I và tháng 4-2025, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng, cho biết Nguyễn Đắt Vũ – thời điểm cơ quan chức năng điều tra vụ việc - không còn là tu sĩ.

Trước đó, ngày 25-10-2024, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng có văn bản đề nghị Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thu hồi chứng điệp thọ giới tỳ kheo đối với Vũ vì vi phạm giới luật Phật giáo.

Đến ngày 1-11-2024, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có văn bản thông báo thu hồi chứng điệp thọ giới tỳ kheo đã cấp cho Vũ. Như vậy, đến nay, ông này không phải là tu sĩ.

Với cơ sở Thập Thiện - nơi xảy ra việcVũ xâm hại nhiều trẻ em, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng khẳng định không phải là cơ sở Phật giáo hợp pháp mà chỉ là nhà ở cá nhân.

Cơ sở nhà đất này do ông N.H.L tạo lập từ những năm 1970, dùng làm nơi tu học tại gia. Năm 1983, người này sang nhượng cho ông T.N.

Đến năm 2014, ông T.N. hiến tặng toàn bộ nhà đất này cho vị trụ trì một thiền viện ở phường 8 để làm cơ sở tôn giáo. Tính đến tháng 3-2025, có 10 người cư trú tại cơ sở này do Vũ phụ trách cơ sở.

Từ năm 2014-2023, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhiều lần có đơn xin hợp thức hóa, giao đất tôn giáo và đăng ký điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung với tên Thập Thiện, song đến nay chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Tin liên quan

Người mẹ chết lặng khi phát hiện con gái nhỏ bị hàng xóm xâm hại

Người mẹ chết lặng khi phát hiện con gái nhỏ bị hàng xóm xâm hại

(NLĐO) - Chạy đi tìm con, người phụ nữ ở Gia Lai chết lặng khi thấy con gái nhỏ đang bị người hàng xóm xâm hại

7 trẻ bị xâm hại tình dục, Bộ Y tế vào cuộc

(NLĐO) - Bộ Y tế đề nghị thông tin tới người dân về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) nhằm phát hiện sớm, tố cáo các hành vi xâm hại trẻ em

Thông tin mới vụ nhiều trẻ em bị xâm hại tình dục ở Đà Lạt

(NLĐO) - Nguyễn Đắt Vũ - nghi phạm xâm hại tình dục 7 trẻ em ở cơ sở tôn giáo T.T - đã bị tấn xuất, tước tăng tịch từ tháng 11-2024.

Lâm Đồng công an tỉnh Lâm Đồng tu sĩ xâm hại tình dục xâm hại trẻ em
