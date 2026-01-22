Kết luận về vụ huy động 624 triệu đồng làm mái che, dọn vệ sinh cho trường

Ngày 22-1, UBND phường Quy Nhơn Nam cho biết đã hoàn tất kiểm tra, xác minh phản ánh liên quan đến việc Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ vận động phụ huynh đóng góp tiền làm mái che và thuê dịch vụ dọn vệ sinh học sinh.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, nơi xảy ra vụ việc

Theo hồ sơ, từ tháng 9-2025 đến thời điểm kiểm tra (ngày 16-1-2026), Ban đại diện phụ huynh (BĐDPH) đã huy động từ phụ huynh học sinh các lớp hơn 469 triệu đồng.

Trong số này, kinh phí vận động làm mái vòm che mưa hơn 153 triệu đồng, mức đóng góp cao nhất 3 triệu đồng/lớp, thấp nhất 1 triệu đồng/lớp. Kinh phí vận động thuê nhân công dọn vệ sinh nhà vệ sinh học sinh hơn 316 triệu đồng, mức đóng góp cao nhất 10 triệu đồng/lớp và thấp nhất 1,3 triệu đồng/lớp.

Kiểm tra thực tế cho thấy tại sân trường đã hình thành một mái vòm che mưa bằng khung sắt, mái tôn nối giữa hai dãy phòng học, với tổng chi phí hơn 159 triệu đồng. Đối với hoạt động thuê nhân công dọn vệ sinh, đến ngày 31-12-2025, số tiền đã chi trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ là 153 triệu đồng. Sau khi chi cho hai hạng mục này, số tiền còn lại hơn 156 triệu đồng.

UBND phường Quy Nhơn Nam khẳng định không có chủ trương cho phép vận động tài trợ để thực hiện các nội dung làm mái che và dọn vệ sinh học sinh tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ.

Từ kết quả kiểm tra, UBND phường xác định việc chi tiền làm mái che và thuê nhân công dọn vệ sinh do Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ và BĐDPH thực hiện là không đúng quy định.

Qua đó, UBND phường yêu cầu Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ và BĐDPH phải hoàn trả toàn bộ số tiền hơn 469 triệu đồng đã huy động từ phụ huynh học sinh để thực hiện các nội dung chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Trước đó, từ đầu năm học 2025-2026, BĐDPH Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã vận động phụ huynh đóng góp tiền làm mái che và dọn vệ sinh với tổng số tiền theo kế hoạch là 624 triệu đồng cho 52 lớp học, mỗi lớp 12 triệu đồng. Đến nay, số tiền đã thu 469 triệu đồng.

Nhiều phụ huynh phản ánh mức chi 51 triệu đồng/tháng để vệ sinh 9 khu nhà vệ sinh của trường là quá cao; việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bị cho là thiếu khách quan khi người đứng đầu doanh nghiệp đồng thời là hội trưởng phụ huynh của một lớp trong trường.