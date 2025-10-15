HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Kết nghĩa để thu hẹp khoảng cách

Bích Vân

Đến tháng 8-2025, Đà Nẵng đã phân công 60 xã, phường đồng bằng kết nghĩa với 33 xã miền núi, vùng sâu, vùng xa.

 Thực hiện chủ trương kết nghĩa giữa các xã, phường miền xuôi và miền núi, Thành ủy Đà Nẵng hướng đến mục tiêu kết nối, hỗ trợ toàn diện nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển và nâng cao đời sống người dân vùng cao.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, cho biết chương trình được triển khai với tinh thần tự nguyện, đoàn kết và đi vào thực chất, thay vì chỉ dừng ở giao lưu văn hóa. Các phường, xã đô thị đã chủ động kết nối doanh nghiệp để đầu tư, tạo việc làm và hỗ trợ tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP cho các địa phương miền núi. Các phường còn hỗ trợ y tế, giáo dục, an sinh xã hội, kêu gọi xây dựng nhà tình nghĩa và trao đổi kinh nghiệm quản lý.

Đến tháng 8-2025, Đà Nẵng đã phân công 60 xã, phường đồng bằng kết nghĩa với 33 xã miền núi, vùng sâu, vùng xa. Hiện nay, 89/93 xã, phường của thành phố đã có đơn vị kết nghĩa, duy trì sự hợp tác hiệu quả, bất chấp khoảng cách địa lý xa xôi - như phường Hải Châu với xã Hùng Sơn cách hơn 100 km hay phường Sơn Trà với xã Trà Leng cách nhau 150 km.

Kết nghĩa để thu hẹp khoảng cách - Ảnh 1.

Phường Hòa Khánh trao học bổng cho học sinh xã Sông Kôn sau lễ ký kết Ảnh: Dương Thủy

Một mô hình tiêu biểu là kết nghĩa giữa phường Hòa Khánh và xã Sông Kôn. Ngay sau lễ ký kết, phường Hòa Khánh đã trích "Quỹ vì người nghèo" hỗ trợ xã Sông Kôn xây dựng 2 nhà tình nghĩa (mỗi căn 60 triệu đồng), trao 30 suất quà cho hộ nghèo và 50 suất học bổng, tổng trị giá 200 triệu đồng. Ông Nguyễn Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Khánh, khẳng định đây là sự hỗ trợ ban đầu và cam kết các nguồn lực vận động trong tương lai cũng sẽ được chia sẻ với Sông Kôn. Hai bên dự kiến mở rộng hợp tác sang lĩnh vực giáo dục, xây dựng mô hình sản phẩm OCOP (mây đan, nghệ đen, thổ cẩm) và kết nối tiêu thụ.

Ông Đỗ Hữu Tùng, Chủ tịch UBND xã Sông Kôn, kỳ vọng sự đồng hành này sẽ mở ra hướng phát triển lâu dài, giúp mở rộng đầu ra nông sản và thu hút đầu tư, kéo vùng núi "về gần" hơn với thành phố.

Một ví dụ khác là lễ ký kết giữa Đảng ủy phường Hải Châu và Đảng ủy xã Hùng Sơn. Bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu, cho biết hai bên cam kết hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số, giáo dục, y tế và phát triển kinh tế.

Ngay trong buổi lễ, phường Hải Châu đã hỗ trợ 160 triệu đồng cho 2 hộ dân bị sập nhà do lốc xoáy; trao tặng nhiều phần quà, đồ dùng học tập trị giá hơn 150 triệu đồng cho người dân xã Hùng Sơn. 

    Thông báo