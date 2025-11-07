Kết nối, lan tỏa giá trị nhân văn

Chương trình hứa hẹn thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, nhà chuyên môn, độc giả và những người gắn bó với đời sống văn hóa - nghệ thuật TP HCM góp mặt, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò kết nối và lan tỏa của Giải Mai Vàng suốt hơn 3 thập kỷ qua.



Nhịp cầu tri ân, sẻ chia

Trên hành trình hơn 30 năm qua, Giải Mai Vàng đã tôn vinh rất nhiều tài năng nghệ thuật, đồng thời giữ sứ mệnh kết nối những hoạt động xã hội vô cùng ý nghĩa.

Hai hợp phần "Mai Vàng nhân ái" và "Mai Vàng tri ân" đã trở thành nhịp cầu sẻ chia, đồng hành với những đóng góp thầm lặng và kiên trì của bao thế hệ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học... Trong 6 năm qua, hành trình nhân văn ấy đã lan tỏa yêu thương tới hơn 800 văn nghệ sĩ, nhà giáo, y - bác sĩ, nhà trí thức... khắp cả nước, để tình yêu thương của văn nghệ sĩ, người có công với đất nước tỏa sáng, được tiếp tục gìn giữ.

Trong khuôn khổ chương trình Giao lưu nghệ thuật lần 2 "Hướng đến Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025", Ban Tổ chức Giải Mai Vàng sẽ ra mắt E-card "Mai Vàng nhân ái - Mai Vàng tri ân: Hành trình lan tỏa yêu thương", ghi lại trọn vẹn những hoạt động tri ân đầy xúc cảm.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình Giao lưu nghệ thuật lần 1 - Khởi động Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025

Đồng hành và vinh danh

Trong chương trình giao lưu nghệ thuật lần 2, Ban Tổ chức đã mời nhà thơ Lê Minh Quốc, người sáng tác những dòng thơ neo giữ ký ức tinh thần Việt Nam, tham dự. Bên cạnh đó là nghệ sĩ cải lương Trang Bích Liễu, giọng ca thủy chung với sân khấu cải lương, dù cuộc sống khó nhọc nhưng vẫn đồng hành với thế hệ nghệ sĩ trẻ tiếp tục biểu diễn, cống hiến cho sân khấu TP HCM.

Hai văn nghệ sĩ nêu trên sẽ kể những câu chuyện khó quên về nghề, về Giải Mai Vàng và sự vững gan bền chí cống hiến cho sự nghiệp văn hóa - nghệ thuật.

NSND Trần Minh Ngọc, thành viên Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng, nhấn mạnh: "Tôi hoan nghênh sáng kiến thực hiện các chương trình giao lưu nghệ thuật về Giải Mai Vàng. Bởi lẽ, sau nhiều năm tổ chức, mỗi mùa giải đều được cải tiến, đổi mới, đưa nhiều thông điệp ý nghĩa đến gần hơn với công chúng, bạn đọc cả nước".

NSND Trần Minh Ngọc cũng bày tỏ niềm tin mạnh mẽ vào giá trị bền vững của Giải Mai Vàng. Theo ông, điều ý nghĩa nhất của Giải Mai Vàng là người được vinh danh do công chúng lựa chọn một cách công tâm và chân thành. Với nghệ sĩ, được khán giả yêu thương là phần thưởng cao quý nhất.

Ở góc độ đạo diễn và người làm công tác đào tạo, NSND Trần Minh Ngọc rất tâm đắc với chương trình giao lưu nghệ thuật về Giải Mai Vàng. Lần này, đáng chú ý là ý kiến của nhiều nghệ sĩ về kỷ niệm khó quên với Giải Mai Vàng, thể hiện qua các phóng sự có sự tham gia của NSND Lan Hương, NSND Trịnh Kim Chi, NSND Mỹ Uyên, tác giả Nguyễn Toàn Thắng, nghệ nhân Mai Văn Thành, NSƯT Lê Nguyên Đạt, ca sĩ Anh Bằng...

Theo NSƯT Lê Thiện, những chương trình giao lưu nghệ thuật ý nghĩa mà Báo Người Lao Động tổ chức giúp văn nghệ sĩ sống có trách nhiệm hơn với nghề. Còn ca sĩ Bích Phượng - người nhiều năm gắn bó với các chương trình Mai Vàng - xúc động: "Tôi nhận thấy ở Mai Vàng không chỉ là ánh đèn sân khấu mà còn là ánh sáng của lòng nhân ái. Được yêu thương, được nhớ đến là hạnh phúc lớn nhất với văn nghệ sĩ".

Chương trình giao lưu nghệ thuật lần 2 sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSND Tạ Minh Tâm, NSND Quế Trân, NSƯT Kim Tử Long, nhạc sĩ Hamlet Trương, ca sĩ Lộ Lộ, diễn viên điện ảnh Lý Hùng, diễn viên điện ảnh - người mẫu Bình Minh, ca sĩ Đông Quân, Di Oanh, nhóm hát TDB, Trái Tim Trắng, vũ đoàn Bầu Trời Xanh… Các nghệ sĩ sẽ thể hiện tiết mục nghệ thuật: "Đồng lúa reo" (sáng tác: Tôn Thất Lập), "Lính đảo" (sáng tác: Thập Nhất), "Hãy đến với con người Việt Nam tôi" (sáng tác: Xuân Nghĩa), "Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà" (sáng tác: NSND Viễn Châu), "Bậu ơi đừng khóc" (sáng tác: Hamlet Trương)…

Hướng đến mùa giải thứ 31

Năm 2025, Giải Mai Vàng tiếp tục đổi mới qua việc mở rộng hạng mục dành cho vở diễn và chương trình chính luận; thêm hạng mục ca khúc và MV. Sự đổi mới này tiếp tục giữ tiêu chí của giải: Tôn vinh giá trị chân thật, do công chúng quyết định.

Trong bối cảnh TP HCM vừa được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo điện ảnh, Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm tựa tinh thần và động lực cho các diễn viên màn ảnh rộng nói riêng, đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước nói chung.

NSƯT - đạo diễn Ca Lê Hồng thổ lộ: "Giải Mai Vàng giúp chúng tôi luôn nhớ rằng nghệ thuật trước hết là tình người. Không ai có thể đứng một mình trên sân khấu mà họ còn có đồng nghiệp, có công chúng bên cạnh".

Từ góc độ nghiên cứu văn hóa - nghệ thuật, PGS-TS Phan Bích Hà cho rằng Giải Mai Vàng đã xây dựng được một hệ sinh thái giá trị, nơi văn nghệ sĩ - khán giả - truyền thông cùng tạo dựng đời sống tinh thần lành mạnh. Đây là yếu tố cốt lõi để công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển bền vững.

NSND Lan Hương, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, nhận định: "Giải Mai Vàng là hành trình của lòng biết ơn, của tình nghệ sĩ, của niềm tin và sự thủy chung giữa công chúng với người làm nghệ thuật. Và hành trình ấy, mùa Giải Mai Vàng thứ 31 vẫn tiếp tục nở hoa. Tôi kỳ vọng sẽ có những chương trình giao lưu nghệ thuật được Báo Người Lao Động tổ chức tại miền Bắc, miền Trung trong thời gian tới".

