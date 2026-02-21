Kết quả xổ số miền Bắc, miền Trung hôm nay, 21-2: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Nam Định

Kết quả xổ số của xổ số miền Trung (XSMT): Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng có giải đặc biệt là 805092

Giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi có dãy số 920487

Kết quả xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông có dãy số 444375

Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB): Nam Định (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Nam Định có giải đặc biệt là ...

Theo đó, việc cập nhật kết quả xổ số hôm nay (21-2) của các công ty xổ số kiến thiết miền Nam (XSMN) được thực hiện lúc 16 giờ 30 phút.

Kết quả xổ số hôm nay của xổ số miền Trung (XSMT) cập nhật vào lúc 17 giờ 30 phút.

Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) được thể hiện lúc 18 giờ 30 phút.

