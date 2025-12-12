Kết quả xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung hôm nay, 12-12: Gia Lai, Ninh Thuận, Hải Phòng

Kết quả xổ số hôm nay của xổ số miền Bắc (XSMB): Hải Phòng
Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Hải Phòng có giải đặc biệt 97836
Kết quả xổ số hôm nay của xổ số miền Trung (XSMT): Gia Lai, Ninh Thuận
Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai có giải đặc biệt 992209
Vé trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận có dãy số 078145
Kết quả xổ số hôm nay, ngày 12-12, của xổ số miền Nam (XSMN) công bố vào lúc 16 giờ 30 phút.
Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) công bố lúc 17 giờ 30 phút.
Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) công bố lúc 18 giờ 30 phút.
