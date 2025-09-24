Kết quả xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung hôm nay, 24-9: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bắc Ninh

Kết quả xổ số hôm nay của xổ số miền Trung (XSMT) : Đà Nẵng, Khánh Hòa

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng có giải đặc biệt là 357134

Vé trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa có dãy số 861914

Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB): Bắc Ninh (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Bắc Ninh có giải đặc biệt là...

Theo đó, việc cập nhật kết quả xổ số hôm nay của các công ty xổ số kiến thiết miền Nam (XSMN) được thực hiện lúc 16 giờ 30 phút. Kết quả xổ số miền Trung được thực hiện lúc 17 giờ 30 phút. Kết quả xổ số miền Bắc lúc 18 giờ 30 phút.

