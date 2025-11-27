Kết quả xổ số hôm nay của xổ số miền Trung (XSMT): Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định có giải đặc biệt là 069617

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị là 664082

Vé trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình có dãy số 360111

Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB): Hà Nội

Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Hà Nội có giải đặc biệt là 44427

Kết quả xổ số ngày 27-11, sẽ được Báo Người Lao Động cập nhật khi các công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả.

Theo đó, việc cập nhật kết quả xổ số hôm nay của các công ty xổ số kiến thiết miền Nam (XSMN) được thực hiện lúc 16 giờ 30 phút.

Kết quả xổ số miền Trung được thực hiện lúc 17 giờ 30 phút. Kết quả xổ số miền Bắc lúc 18 giờ 30 phút.

