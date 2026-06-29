Kết thúc nhận bài tham gia cuộc thi tìm hiểu ngành nghề nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn

Sau thời gian phát động, Cuộc thi tìm hiểu ngành nghề nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của đông đảo tác giả đến từ TPHCM và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Đến nay, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 100 tác phẩm gửi về tham gia cuộc thi, đáp ứng yêu cầu về số lượng theo thể lệ cuộc thi.

Ban Tổ chức quyết định kết thúc tiếp nhận các tác phẩm dự thi kể từ ngày 1-7-2026.

Những tác phẩm đã được đăng tải sẽ được Ban Tổ chức tổng hợp, phối hợp Ban Giám khảo xem xét, chấm giải theo đúng thể lệ đã ban hành để lựa chọn các tác phẩm xuất sắc trao giải.

Thông tin về các tác giả đoạt giải và Lễ trao giải sẽ được gửi đến những tác giả và công bố rộng rãi trên một số phương tiện thông tin đại chúng, Fanpage Cuộc thi tìm hiểu ngành nghề nông thôn & bảo vệ môi trường nông thôn.

Cuộc thi tìm hiểu ngành nghề nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn TPHCM năm 2026 là hoạt động nhằm lan tỏa những câu chuyện đẹp, những mô hình hiệu quả, sáng kiến sáng tạo trong phát triển ngành nghề nông thôn gắn với bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn sự đồng hành, đóng góp của các tác giả và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, phát triển ngành nghề nông thôn TPHCM trong thời gian tới.



