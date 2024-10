Kêu gọi Israel - Hezbollah ngừng bắn

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot hôm 29-9 cho rằng Israel phải lập tức dừng không kích ở Lebanon, cũng như tuyên bố Paris phản đối bất kỳ hình thức tấn công trên bộ nào của Israel. Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy cũng cho biết ông đã nói chuyện với Thủ tướng Lebanon Najib Mikati và cả hai nhất trí ủng hộ ngừng bắn lập tức để chấm dứt đổ máu. Theo ông Lammy, giải pháp ngoại giao là cách duy nhất để khôi phục an ninh và ổn định cho cả người dân Lebanon và Israel. Trong khi đó, theo trang The Guardian, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock cũng cho rằng vụ Israel ám sát ông Nasrallah đe dọa gây bất ổn cho toàn bộ Lebanon và điều này không có lợi cho an ninh của Israel.



Tại Mỹ, phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby hôm 29-9 cảnh báo Israel sẽ không thể đưa người dân trở về nhà an toàn ở miền Bắc bằng cách tiến hành cuộc chiến toàn diện với phong trào Hezbollah hoặc Iran. Trước đó, Tổng thống Joe Biden cũng cho rằng đã đến lúc ngừng bắn ở Lebanon khi phản ứng về cái chết của ông Nasrallah.

Xe tăng và binh sĩ tại miền Bắc Israel hôm 27-9.Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Thông tin Lebanon Ziad Makary xác nhận tại cuộc họp nội các hôm 29-9 rằng các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn với Israel. Tuy nhiên, quan chức này thừa nhận đây không phải là chuyện dễ.

Vào cuối tuần rồi, Bộ trưởng Ngoại giao Israel, ông Israel Katz, đã nêu điều kiện cho lệnh ngừng bắn ở Lebanon. Theo truyền thông Israel, ông Katz nói với bộ trưởng ngoại giao của 25 quốc gia rằng việc thực thi Nghị quyết 1701 của Liên Hiệp Quốc là cách duy nhất để nước này đồng ý ngừng bắn với Hezbollah. Cụ thể, Hezbollah phải bị đẩy về phía Bắc sông Litani, đồng thời bị giải giáp vũ khí. Theo ông Katz, nếu điều này không xảy ra, Israel sẽ tiếp tục hành động để bảo đảm an toàn cho công dân Israel và đưa người dân trở về nhà ở miền Bắc.

Điều kiện trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel triển khai lực lượng ở gần biên giới với Lebanon để chuẩn bị cho chiến dịch quân sự trên bộ tiềm tàng. Theo trang Euronews, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel Herzi Halevi cho biết các cuộc không kích của nước này thời gian qua tại Lebanon là nhằm chuẩn bị cho khả năng tấn công trên bộ và tiếp tục làm suy yếu Hezbollah. Đáp lại, phó thủ lĩnh Hezbollah Sheikh Naim Qassem hôm 30-9 tuyên bố nhóm này sẵn sàng chống lại bất kỳ chiến dịch nào như thế của Israel.

Theo đài Sky News, nhiều xe tăng và binh sĩ Israel đã xuất hiện dọc biên giới với Lebanon. Đây được xem là "dấu hiệu rõ ràng nhất" cho thấy xung đột giữa Israel với Hezbollah "sắp leo thang hơn nữa". Lần gần đây nhất Israel phát động cuộc tấn công trên bộ vào Lebanon là năm 2006. Cuộc xung đột kéo dài 34 ngày này khép lại sau khi thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hiệp Quốc làm trung gian có hiệu lực.