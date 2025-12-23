Khả Như tái xuất ở "Quỷ nhập tràng 2", Doãn Quốc Đam nhập hội

Nhà sản xuất "Quỷ nhập tràng 2" ngày 23-12 tung ra poster, video clip đầu tiên của phim. Trong đó, Khả Như vào vai Như, xuất hiện cùng một cô gái bí ẩn, nằm đối diện nhau trong không gian u tối, báo hiệu một chương kinh hoàng của cuộc đời cô.

Poster đầu tiên của phim

Khả Như tái xuất "Quỷ nhập tràng 2"

Không còn mang dáng dấp "vợ quỷ" như ở phần 1, Khả Như trở lại với một thân phận khác: mong manh, bí ẩn và phủ bóng bởi những ám ảnh quá khứ chưa được gọi tên.

Trong đoạn video clip, cô đứng lặng trước bàn thờ, gọi người trong di ảnh là mẹ và thì thầm: "Mẹ ơi, bữa nay con đã được gặp mẹ rồi…". Thế nhưng, ngay sau đó là lời tự vấn đầy đau đớn: "Người ta nói con là khắc tinh của cái nhà này, phải không mẹ?"

Từ khoảnh khắc ấy, hàng loạt hiện tượng ma quái xảy ra trong căn nhà lạnh lẽo: giếng nước kêu cót két giữa đêm tối, gió gào thét thổi tung không gian tĩnh lặng, ngọn lửa trên bàn thờ bất ngờ bùng cháy dữ dội.

Khả Như là diễn viên đầu tiên được xác nhận tái xuất trong phần 2 với một vai diễn hoàn toàn khác so với phần trước - bí ẩn, nhiều tầng cảm xúc và mang màu sắc bi kịch.

Bên cạnh đó, nam diễn viên Doãn Quốc Đam gia nhập phim với một vai diễn chưa được tiết lộ. Phim ra rạp từ 6-3-2026.