Giải trí

Khả Như tái xuất ở "Quỷ nhập tràng 2", Doãn Quốc Đam nhập hội

Minh Khuê

(NLĐO) - Sau thành công doanh thu của phần đầu với 149 tỉ đồng, phim "Quỷ nhập tràng 2" được thực hiện với sự trở lại của Khả Như.

Nhà sản xuất "Quỷ nhập tràng 2" ngày 23-12 tung ra poster, video clip đầu tiên của phim. Trong đó, Khả Như vào vai Như, xuất hiện cùng một cô gái bí ẩn, nằm đối diện nhau trong không gian u tối, báo hiệu một chương kinh hoàng của cuộc đời cô.

Khả Như tái xuất "Quỷ nhập tràng 2", Doãn Quốc Đam nhập hội - Ảnh 1.

Poster đầu tiên của phim

Khả Như tái xuất "Quỷ nhập tràng 2", Doãn Quốc Đam nhập hội - Ảnh 2.

Khả Như tái xuất "Quỷ nhập tràng 2"

Khả Như tái xuất "Quỷ nhập tràng 2", Doãn Quốc Đam nhập hội - Ảnh 3.

Khả Như tái xuất "Quỷ nhập tràng 2", Doãn Quốc Đam nhập hội - Ảnh 4.

Không còn mang dáng dấp "vợ quỷ" như ở phần 1, Khả Như trở lại với một thân phận khác: mong manh, bí ẩn và phủ bóng bởi những ám ảnh quá khứ chưa được gọi tên.

Trong đoạn video clip, cô đứng lặng trước bàn thờ, gọi người trong di ảnh là mẹ và thì thầm: "Mẹ ơi, bữa nay con đã được gặp mẹ rồi…". Thế nhưng, ngay sau đó là lời tự vấn đầy đau đớn: "Người ta nói con là khắc tinh của cái nhà này, phải không mẹ?"

Từ khoảnh khắc ấy, hàng loạt hiện tượng ma quái xảy ra trong căn nhà lạnh lẽo: giếng nước kêu cót két giữa đêm tối, gió gào thét thổi tung không gian tĩnh lặng, ngọn lửa trên bàn thờ bất ngờ bùng cháy dữ dội.

Khả Như là diễn viên đầu tiên được xác nhận tái xuất trong phần 2 với một vai diễn hoàn toàn khác so với phần trước - bí ẩn, nhiều tầng cảm xúc và mang màu sắc bi kịch.

Bên cạnh đó, nam diễn viên Doãn Quốc Đam gia nhập phim với một vai diễn chưa được tiết lộ. Phim ra rạp từ 6-3-2026.

Khả Như tái xuất "Quỷ nhập tràng 2", Doãn Quốc Đam nhập hội - Ảnh 5.

Doãn Quốc Đam gia nhập phim

Tin liên quan

Phim "Quỷ nhập tràng" thu về 60 tỉ đồng sau 3 ngày khởi chiếu

Phim "Quỷ nhập tràng" thu về 60 tỉ đồng sau 3 ngày khởi chiếu

Theo Box Office Vietnam, ở thời điểm hiện tại, phim đã vượt mức doanh thu 60 tỉ đồng sau 3 ngày chiếu chính thức.

Phim "Quỷ nhập tràng" ra rạp

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết kinh dị "người chết sống lại", phim kể câu chuyện ly kỳ diễn ra tại ngôi làng nhỏ ở vùng núi u linh.

NSND Thanh Nam, Vân Dung tham gia "Quỷ nhập tràng"

(NLĐO) - Diễn viên hai miền Nam - Bắc: NSND Thanh Nam, Vân Dung, Quang Tuấn, Khả Như… cùng tham gia phim điện ảnh "Quỷ nhập tràng".

