Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết lễ hội nhằm tạo điểm nhấn văn hóa - du lịch, thiết thực chào mừng năm mới 2026; góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương.

Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ còn nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường; tăng cường khai thác hiệu quả các tài nguyên, sản phẩm du lịch trên sông. Lễ hội còn tạo điều kiện phát triển những tour tuyến du lịch nội thành, kết nối du lịch đường sông với các tỉnh, thành với các quốc gia dọc sông Mê Kông.

Hoạt động nổi bật của lễ hội là chương trình nghệ thuật khai mạc lúc 20 giờ ngày 27-12 tại rạch Khai Luông. Chương trình sẽ khắc họa sinh động văn hóa chợ nổi (Cái Răng, Ngã Năm, Ngã Bảy) và những câu chuyện sinh kế gắn liền với dòng sông.

Ngay sau lễ khai mạc, công chúng sẽ được chiêm ngưỡng màn trình diễn drone light (thiết bị bay không người lái) kết hợp với bắn pháo hoa tầm thấp. Hoạt động này do Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ chủ trì, nhằm tái hiện các di sản kiến trúc và những định hướng phát triển của địa phương.

Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025 sẽ khắc họa sinh động văn hóa chợ nổi

Ngoài các hoạt động trình diễn, lễ hội còn mang đến không khí tranh tài sôi nổi qua các giải đấu thể thao dưới nước. Người dân và du khách có thể theo dõi giải đua thuyền buồm trên sông Hậu, giải đua thuyền ván SUP, màn trình diễn Flyboard hay giải vô địch đua vỏ composite vào ngày đầu năm mới.

Tại khu vực rạch Cái Khế, từ ngày 28-12, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thể thao Ánh Mai sẽ tổ chức khu trải nghiệm chèo SUP và kayak phục vụ người dân. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa nhẹ nhàng như thả hoa đăng, triển lãm ảnh "Nhịp sống trên sông", biểu diễn nhạc acoustic đường phố cũng sẽ diễn ra xuyên suốt tại Công viên Bến Ninh Kiều.

Song song với lễ hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ còn phối hợp với các doanh nghiệp triển khai chương trình kích cầu du lịch đường thủy, tổ chức các tour trải nghiệm chợ nổi và ngắm cầu Cần Thơ lúc hoàng hôn. Khu vực Công viên Bến Ninh Kiều sẽ được bố trí không gian trưng bày sản phẩm OCOP và quảng bá ẩm thực địa phương.

Dịp này, ban tổ chức đặc biệt nhấn mạnh yếu tố bảo vệ môi trường. Từ giữa tháng 12-2025, chiến dịch thu gom rác thải trên sông và chương trình "chèo SUP dọn rác" được triển khai tại các điểm nóng du lịch, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ hệ sinh thái sông nước.

Theo ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, lần đầu tiên thành phố tổ chức Lễ hội Văn hóa sông nước. Ông kỳ vọng lễ hội sẽ thu hút đông đảo du khách, góp phần hiệu quả vào việc tăng trưởng của ngành du lịch trong năm nay.



