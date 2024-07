Khắc phục sự cố làm gián đoạn kết nối hệ thống của một số công ty chứng khoán

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa công bố thông tin về sự cố kết nối từ hệ thống của một số công ty chứng khoán đến HoSE.



Cụ thể, vào lúc 10 giờ trong phiên giao dịch sáng 5-7, hệ thống của một số công ty chứng khoán đã bị gián đoạn kết nối tới HoSE. Nguyên nhân là do sự cố mất điện ở Trung tâm Dữ liệu dự phòng tại Công viên Phần mền Quang Trung đã làm gián đoạn kết nối của một số công ty chứng khoán đặt thiết bị công nghệ thông tin tại đây. Hệ thống giao dịch của HoSE vẫn hoạt động bình thường.

Bảng điện tử tại sảnh HoSE

Đến hơn 11 giờ, sự cố mất điện tại Trung tâm Dữ liệu dự phòng được khắc phục. Kết nối của các công ty chứng khoán bị ảnh hưởng đã được khôi phục và hoạt động bình thường trở lại.

Trong phiên giao dịch ngày 5-7, VN-Index tiếp tục giữ vững sắc xanh và đóng cửa tại 1.283,04 điểm, tăng 3,15 điểm; HNX-Index đóng cửa tại 242,31 điểm, tăng nhẹ 0,43 điểm. Thanh khoản toàn thị trường tăng nhẹ so với phiên trước dù vẫn khiêm tốn so với tháng trước. Theo đó, cả 3 sàn có giá trị giao dịch là 17,2 ngàn tỉ đồng, tăng không đáng kể so với phiên trước.

Trong phiên cuối tuần, cổ phiếu FPT của Công ty CP FPT tiếp tục dẫn đầu đà tăng của thị trường khi tăng 2.900 đồng, lên 138.700 đồng/cổ phiếu. Trong phiên này, các nhà đầu tư đã có lúc "nhói tim" vì thị trường rung lắc, chuyển sang sắc đỏ. Tuy vậy, các lực mua lúc này lại gia tăng nên kéo thị trường "xanh" trở lại.