Khách bay qua sân bay Nội Bài tới hơn trăm ngàn lượt/ngày

Với con số này, lượng khách ngày cao điểm tăng khoảng 25 - 30% so với lịch bay mùa Đông, tăng khoảng 12 - 15% so với cao điểm Tết năm ngoái. Con số này vẫn chưa vượt quá đợt cao điểm hè (cao điểm hè 2023: Ngày cao nhất đạt 693 lượt chuyến và 116.000 lượt khách).



Hành khách làm thủ tục bay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Cao điểm trước Tết dự kiến là ngày 7-2 (tức ngày 28-12 Âm lịch) với 605 lượt chuyến bay/ngày và 98,5 ngàn lượt hành khách/ngày. Cao điểm sau Tết dự kiến là ngày 15-2 (tức ngày 6-1 Âm lịch) với 608 lượt chuyến bay/ngày và 105 ngàn lượt hành khách/ngày.

Các khung giờ cao điểm đi và đến nội địa tập trung vào sáng, chiều và tối với khung giờ cao nhất lên tới 3.000 lượt khách/khung giờ (21 giờ - 22 giờ).

Nội Bài triển khai hàng loạt biện pháp phục vụ cao điểm

Sân bay Nội Bài thực hiện tăng cường an ninh cấp độ 1 từ ngày ngày 6-2 đến 16-2. Bố trí tăng cường nhân lực tại các vị trí theo quy định, tăng cường tần suất kiểm tra trực quan ngẫu nhiên đối với hành khách, hành lý xách tay đã qua cổng từ mà không có dấu hiệu nghi vấn… Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, bảo vệ tổ chức bổ sung 20% quân số so với kíp trực thông thường. Phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không nắm bắt đầy đủ, kịp thời kế hoạch bay để xây dựng các phương án khai thác vị trí đỗ máy bay, phân quầy thủ tục, bố trí sắp xếp cửa ra tàu bay, phân bổ băng tải hành lý đến…

Mở hết tối đa quầy thủ tục, chuẩn bị một cơ số quầy dự phòng cho các hãng hàng không sử dụng khi tăng chuyến bay. Mở tối đa các máy soi chiếu an ninh; Ứng dụng Công nghệ thông tin để tính toán các khung giờ cao điểm của từng khu vực qua đó điều tiết nhân sự, thiết bị phù hợp…

"Số hoá" giải quyết bài toán quá tải sân bay

Là sân bay bận rộn nhất miền Bắc, có nhiều thời điểm, Nội Bài đã khai thác trong điều kiện vượt quá công suất thiết kế. Trong điều kiện cơ sở hạ tầng hạn chế, không theo kịp tốc độ phát triển, bài toán cấp thiết đặt ra là phải có giải pháp để vừa đảm bảo phục vụ bay an toàn tuyệt đối, vừa giữ được chất lượng dịch vụ tương xứng.

Nội Bài đã xây dựng và tiếp tục hoàn thiện Hệ thống Enterprise Resource Planning (ERP), tích hợp dữ liệu để có thể xây dựng biểu đồ dự báo hành khách, chuyến bay theo các khung giờ cao điểm trong ngày qua đó tính toán số lượng máy soi chiếu an ninh, bố trí nhân lực phù hợp; sắp xếp quầy thủ tục, cửa ra máy bay, băng tải hành lý hiệu quả…

Tết năm nay, cùng với sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Nội Bài đã đưa vào áp dụng chính thức mô hình phối hợp ra quyết định tại cảng hàng không, sân bay (A-CDM) từ ngày 1-2-2024. Từ đó, tối ưu hóa việc sử dụng cơ sở hạ tầng sân bay; cải thiện các chỉ số liên quan đến khai thác đúng giờ, tối ưu thời gian quay đầu của máy bay, tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao hiệu quả vận chuyển…

Nội Bài tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thí điểm thu phí tự động không dừng (ETC) với các phương tiện ra vào sân bay, cải thiện ứng dụng tìm kiếm thông tin chuyến bay trên điện thoại thông minh iNIA, bổ sung các trường thông tin quan trọng và hữu ích khác như tìm kiếm hành ý thất lạc, gọi taxi, xem bản đồ sân bay…

