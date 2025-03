Khách đội nắng, xếp hàng giữa trưa chờ mua bánh mì tại lễ hội ở TP HCM

Ban tổ chức lễ hội cho biết đã phối hợp chặt chẽ với Sở An toàn Thực phẩm TP HCM tập huấn việc chấp hành an toàn vệ sinh thực phẩm. Khách mua bánh mì được phát phiếu chờ nhận bánh mì.Chị Xuyến (ngụ quận 4) cho biết rất thích ăn bánh mì nên tranh thủ ngày cuối của lễ hội ghé mua vài ổ về cho gia đình. Giá ở lễ hội không tăng so với tiệm bán bên ngoài, lại tập trung nhiều thương hiệu nên có nhiều sự lựa chọn.