Khách hàng hưởng lợi gì từ cuộc đua hệ sinh thái ngân hàng - bảo hiểm?

Thị trường tài chính Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ khi nhiều ngân hàng không còn giới hạn ở vai trò trung gian phân phối. Thay vào đó, họ chủ động xây dựng hệ sinh thái tích hợp ngân hàng – đầu tư – bảo hiểm, hướng tới phục vụ toàn diện nhu cầu và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Vượt qua những định kiến "Bancassurance" truyền thống

Giai đoạn tăng trưởng nóng của bảo hiểm nhân thọ từng kéo theo một số vấn đề như thiếu minh bạch thông tin, tư vấn chưa phù hợp nhu cầu, trải nghiệm không đồng nhất... khiến niềm tin của khách hàng với Bancassurance (phân phối bảo hiểm qua ngân hàng) bị ảnh hưởng.

Theo PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân - Giảng viên cấp cao, Đại học Kinh tế TP HCM, xu hướng mới đang xuất hiện rõ rệt: các ngân hàng lớn không chỉ hợp tác phân phối mà còn tự thành lập công ty bảo hiểm. Đây sẽ là hướng đi tất yếu khi ngân hàng sở hữu lợi thế vượt trội về thương hiệu, nền tảng số và tệp khách hàng khổng lồ.

Việc sở hữu công ty bảo hiểm giúp ngân hàng chủ động quản lý sản phẩm, vận hành, phân phối và mang lại nguồn thu mới bền vững, giảm phụ thuộc vào tín dụng. Trên thế giới, mô hình của Crédit Agricole, BNP Paribas Cardif (Pháp) hay Banco Santander (Tây Ban Nha) đã chứng minh hiệu quả: tỷ lệ bán chéo lên gấp 3 lần, chi phí vận hành giảm gần 30%, mối quan hệ với khách hàng được củng cố mạnh mẽ.

Tại Việt Nam, sự hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và CTCP Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ thương (Techcom Life) được công bố vào ngày 14-11 đã đánh dấu bước tiến quan trọng của xu hướng tích hợp "ngân hàng - bảo hiểm". Với nền tảng công nghệ mạnh và lượng người dùng lớn, Techcombank đang đưa bảo hiểm từ một sản phẩm "bán thêm" trở thành một phần tự nhiên trong hành trình khách hàng, hướng tới giải pháp bảo vệ tài chính – sức khỏe toàn diện.

Trải nghiệm dịch vụ liền mạch trên một nền tảng

Hiện nay, hành trình tài chính – bảo hiểm của người dùng bị phân mảnh: ứng dụng ngân hàng để quản lý chi tiêu, một ứng dụng khác để đầu tư và phải đăng nhập vào một cổng thông tin riêng biệt để theo dõi hợp đồng bảo hiểm. Điều này gây bất tiện, đặc biệt khi theo dõi hợp đồng hoặc đóng phí định kỳ.

Mô hình tích hợp ngân hàng – bảo hiểm giúp giải quyết triệt để tình trạng này. Với Techcombank và Techcom Life, dữ liệu và hành vi chi tiêu được kết nối liền mạch, cho phép xây dựng hành trình trải nghiệm "tất cả trong một".

Techcombank nắm rõ thói quen tài chính của khách hàng, trong khi Techcom Life đảm nhiệm cung cấp giải pháp bảo hiểm thiết kế theo nhu cầu theo từng giai đoạn cuộc sống. Khách hàng có thể được tư vấn, mua, quản lý hợp đồng và yêu cầu bồi thường ngay trên một nền tảng duy nhất.

Ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường đại học Nguyễn Trãi cho rằng sự tích hợp này cho phép tạo ra các sản phẩm bảo hiểm được cá nhân hóa theo thời gian thực, phù hợp với từng giai đoạn tài chính của khách hàng. Toàn bộ quy trình từ việc tư vấn, quyết định mua, quản lý hợp đồng, đến yêu cầu bồi thường bảo hiểm ngay trên một nền tảng duy nhất. Đây cũng chính là bước tiến từ "bán bảo hiểm qua ngân hàng" sang "bán bảo hiểm bên trong ngân hàng".

Không dừng lại ở đó, sự hội tụ này còn mở đường cho sản phẩm mới như "bảo hiểm theo hành vi", "bảo hiểm tức thời" hay "bảo hiểm vi mô" – phù hợp túi tiền và dễ tiếp cận hơn. Điều này góp phần mở rộng độ bao phủ bảo hiểm quốc gia, giảm rủi ro tài chính cho người dân và giảm gánh nặng cho ngân sách khi xảy ra các biến cố xã hội.

Thế hệ khách hàng trẻ (Gen Y và Gen Z) quen thuộc với ngân hàng số, họ xem bảo hiểm như một "dịch vụ nhúng" ngay trong hệ sinh thái tài chính, chứ không phải một sản phẩm riêng lẻ. Họ ưu tiên tốc độ, sự tự chủ và minh bạch, sẵn sàng tự mình thực hiện mọi thao tác qua vài cú chạm.

Ông Chung Bá Phương – Tổng giám đốc Techcom Life chia sẻ: "Techcombank và Techcom Life tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật. Mọi giao dịch bảo hiểm đều dựa trên sự đồng thuận và nhu cầu có thật của khách hàng, hướng đến lợi ích lâu dài của khách hàng. Cả Techcombank và Techcom Life đều đã thiết lập cơ chế giám sát nội bộ và quy trình tư vấn minh bạch, đảm bảo mọi giao dịch đều xuất phát từ nhu cầu của khách hàng".

Nâng chuẩn thị trường, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh

Sự tham gia sâu hơn của các ngân hàng vào thị trường bảo hiểm, như Techcombank, được kỳ vọng tạo "lực đẩy" quan trọng cho toàn ngành. Chỉ trong một thời gian ngắn, Techcombank và TechcomLife đã tung ra các sản phẩm đầu tiên, cho thấy khả năng triển khai chiến lược và tiềm lực mạnh mẽ.

Theo PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, giai đoạn đầu sản phẩm giữa các ngân hàng có thể chưa khác biệt nhiều. Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất của ngân hàng là hệ sinh thái số hoàn thiện – điều mà nhiều công ty bảo hiểm truyền thống chưa có. Khi hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, ngân hàng có thể phát triển các gói bảo hiểm – đầu tư – tiết kiệm phù hợp hơn, nâng cao trải nghiệm và tăng chất lượng dịch vụ.

Có thể thấy, mô hình tích hợp ngân hàng - công ty bảo hiểm là bước phát triển tự nhiên của thị trường tài chính hiện đại. Sự tiên phong của những ngân hàng số như Techcombank không chỉ góp phần "nâng chuẩn" thị trường bảo hiểm, mà còn mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng mà còn góp phần xây dựng một hệ sinh thái tài chính bền vững cho chiến lược cho thịnh vượng quốc gia và an sinh xã hội của người dân Việt Nam.