Ngày 12-2 (tức mùng 3 Tết), theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều điểm du lịch khắp nước đang tất bật đón khách quốc tế. Không chỉ khách đến bằng đường hàng không, đường bộ, khách đường biển cũng tăng mạnh so với giai đoạn trước.



Tại TP HCM, khách quốc tế tham quan khu vực chợ Bến Thành; trải nghiệm xe buýt 2 tầng khám phá thành phố; ngắm thành phố từ sông Sài Gòn trên buýt đường sông hay đến bằng đường tàu biển đều nhộn nhịp. Lượng khách tham quan thành phố bằng xe buýt 2 tầng dịp Tết này tăng khoảng 20-25% so với Tết năm ngoái.

Khách quốc tế trên xe buýt 2 tầng khám phá TP HCM dịp Tết

Sở Du lịch TP HCM dự kiến từ ngày 8-2 đến ngày 15-2 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng), khách quốc tế đến thành phố trong dịp Tết ước đạt khoảng 75.000 lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách tại các khu, điểm du lịch, các tụ điểm vui chơi giải trí và dịch vụ… ước đạt khoảng 1,8 triệu lượt, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu ước đạt khoảng 6.550 tỉ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ.

"Công tác chuẩn bị đón Tết tích cực, kết hợp với việc nghỉ Tết dài ngày là cơ sở cho việc gia tăng khách du lịch mạnh mẽ vào dịp Tết này. Khách du lịch có xu hướng đi theo nhóm nhỏ, nhóm gia đình, hoặc bạn bè quen biết. Các tour nghỉ dưỡng cao cấp, tour free và easy (combo vé máy bay, khách sạn cao cấp) được nhiều khách hàng lựa chọn trong năm nay" - đại diện Sở Du lịch TP HCM thông tin.

Khách quốc tế đến dịp Tết, khám phá Hội An, Quảng Nam

Nhiều công ty lữ hành hàng đầu tại TP HCM cho biết do kỳ nghỉ Tết dài nên lượng khách tăng hơn nhiều so với kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024 ở hầu hết các hành trình tour. Điểm đến được khách du lịch ưu tiên lựa chọn vào dịp Tết Nguyên đán năm nay là Phú Quốc, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Nẵng và miền Bắc...

Nhiều điểm đến khác như Hà Nội, Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang… cũng ghi nhận khách quốc tế đến tấp nập. Tại Đà Nẵng, riêng ngày mùng 1 Tết, sân bay Đà Nẵng đón 53 chuyến quốc tế với khoảng 7.500 khách. Ngành du lịch Đà Nẵng tổ chức đón khách quốc tế đến bằng đường hàng không và đường biển "xông đất" ngày đầu năm. Tại Phú Quốc, nhiều khách sạn cho biết kín phòng dịp Tết, trong đó có nhiều khách quốc tế đến từ các thị trường, nhất là khách từ Hàn Quốc, Trung Quốc...

Khách quốc tế trên xe buýt 2 tầng khám phá TP HCM

Mời đóng góp ý kiến cho diễn đàn: Làm sao thu hút khách quốc tế trở lại nhiều lần? Năm 2024, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 17 - 18 triệu lượt khách quốc tế. Với những tín hiệu tích cực của khách quốc tế đến trong dịp Tết Nguyên đán, kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho ngành du lịch. Có điều, cùng với những con số về lượng khách đến, quan trọng là giải pháp nào để khách quốc tế ở lại lâu hơn, chi tiêu cao hơn và có những trải nghiệm ấn tượng, độc đáo để trở lại nhiều lần. Báo Người Lao Động mở diễn đàn: Làm sao để thu hút khách quốc tế đến, ở lâu, chi tiêu nhiều hơn và trở lại những lần tiếp theo?, ghi nhận ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và bạn đọc. Mọi ý kiến đóng góp, đề xuất, hiến kế cho diễn đàn, quý bạn đọc vui lòng gửi về email: kinhte@nld.com.vn