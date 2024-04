Ngày 30-4, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho biết vừa đón tàu biển quốc tế Azamara Journey (thuộc hãng Azamara Cruises) chở 700 khách cập cảng TP HCM.

Đoàn khách quốc tế đến từ Mỹ, Đức, Anh, Canada... sẽ tham quan TP HCM và một số tỉnh ĐBSCL.



Tại TP HCM, đoàn khách sẽ trải nghiệm đi chợ Bến Thành, chợ Bình Tây, học nấu ăn món Việt Nam tại Mom Cooking Class; trải nghiệm làm tranh cát My art và hoạt động pha chế cà phê truyền thống Việt Nam tại Bosgaurus Coffee Roasters.

Đoàn cũng đi xe Jeep ngắm Sài Gòn về đêm và thưởng thức Food tour đường phố cùng bánh xèo, chả giò, gỏi cuốn; đi du thuyền ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn; đi tàu cao tốc Les Rives tham quan Cần Giờ với đảo khỉ, đầm đơi, cá sấu…

Tàu biển Azamara Journey cập cảng TP HCM ngày 30-4

Trong thời gian 2 ngày lưu lại Việt Nam (30-4 và 1-5), Lữ hành Saigontourist sẽ phục vụ các đoàn khách tàu biển quốc tế với những chương trình tour tiêu biểu nhất tại từng điểm dừng chân.

Trước đó, trong tháng 4-2024, Lữ hành Saigontourist cũng phục vụ hơn 9.000 du khách tàu biển quốc tế với 5 chuyến đến từ tàu biển Europa đưa 300 khách đến Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, TP HCM; tàu biển Spectrum of the Seas đưa 4.200 khách đến Nha Trang; tàu biển Serenade of the Seas đưa 1.672 khách đến Nha Trang; tàu biển Mein Schiff 5 đưa 2.400 khách đến Hạ Long…

Du khách sẽ đi tham quan Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, Bảo tàng Lịch sử, chùa Bà Thiên Hậu…

Khách tàu biển đến Việt Nam liên tục tăng trưởng và phục hồi trong thời gian qua.

Dự kiến trong tháng 5 và tháng 6, nhiều tàu biển khác sẽ tiếp tục đưa khách quốc tế tới Việt Nam, góp phần vào chiến lược xây dựng và quảng bá điểm đến du lịch Việt Nam của ngành du lịch.

Thống kê của Sở Du lịch TP HCM cho thấy trong dịp lễ 30-4 và 1-5, ngành du lịch TP tiếp tục đạt những kết quả tích cực. Khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí... ước khoảng 969.000 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ; khách du lịch nội địa ước khoảng 325.000 lượt, tăng 1,6%; khách quốc tế ước khoảng 54.000 lượt, tăng 12,5%…

Doanh thu của ngành du lịch TP HCM ước đạt 3.235 tỉ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ.

Trong đó, sản phẩm du lịch "Chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Trụ sở HĐND và UBND TP HCM" do Sở Du lịch phối hợp các sở, ngành tiếp tục triển khai, tạo hiệu ứng tốt, thu hút sự quan tâm của du khách. Chương trình được tổ chức trong 2 ngày 27 và 28-4, không thu phí, đã đón tiếp 1.935 khách tham quan trong nước và quốc tế.