Kinh tế

Khai hội mùa hè, siêu thị tung ngàn ưu đãi đón khách

Vũ Phương

Giữa thời tiết oi nóng kéo dài, nhu cầu bổ sung năng lượng, chăm sóc sức khỏe và "giải nhiệt" đang gia tăng rõ rệt trong các gia đình

Những ngày gần đây, cùng với nền nhiệt liên tục ở mức cao, nhu cầu mua sắm các mặt hàng phục vụ ăn uống, giải nhiệt và chăm sóc sức khỏe tại nhiều hệ thống bán lẻ ghi nhận xu hướng tăng trưởng tích cực. Nước uống đóng chai, nước bù khoáng, trái cây tươi, rau xanh, thủy hải sản và các sản phẩm chăm sóc cá nhân đang trở thành những ngành hàng được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn trong giỏ hàng mùa hè.

Chị Nguyễn Thị Mai (phường Xuân Hòa, TP HCM) cho biết gia đình có xu hướng thay đổi thực đơn theo thời tiết, tăng cường rau củ, trái cây, các món thanh đạm và dự trữ thêm nước giải khát cho những ngày nắng nóng. "Chi phí sinh hoạt thường tăng vào mùa hè nên tôi ưu tiên mua sắm tại các chương trình khuyến mại để vừa bảo đảm chất lượng bữa ăn, vừa tiết kiệm ngân sách gia đình" - chị chia sẻ.

"Cơn lốc giải nhiệt" mùa hè

Bắt nhịp nhu cầu này, từ nay đến 10-6, Saigon Co.op triển khai chương trình "Lễ hội mùa hè - Sale nhiệt thả ga" trên toàn hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.opmart Pro, Co.op Food, FineLife, Co.op Smile, Cheers và Co.op Online với hàng ngàn ưu đãi lên đến 50% đa dạng các nhóm hàng đồ uống, thực phẩm tươi sống, sản phẩm chăm sóc cá nhân, mang đến trải nghiệm mua sắm tiết kiệm cho người tiêu dùng mùa nắng nóng.

Điểm nhấn lớn nhất của chương trình là loạt ưu đãi quy mô lớn dành cho nhóm hàng giải nhiệt - ngành hàng đang tăng sức mua mạnh trong giai đoạn nắng nóng cao điểm. Hàng loạt sản phẩm phục vụ nhu cầu làm mát và bổ sung năng lượng mùa hè như nước suối, nước bù khoáng, nước giải khát, nước ngọt, rau câu, thạch, kem… được đồng loạt giảm giá sâu, giúp người tiêu dùng dễ dàng dự trữ cho cả gia đình trong những ngày oi bức.

Không chỉ tập trung vào thực phẩm, đồ uống, Saigon Co.op còn đẩy mạnh ưu đãi cho các sản phẩm chống nóng và chăm sóc cơ thể mùa hè như bình đá, quạt điện, quạt hơi nước, kem chống nắng, sữa tắm, sữa dưỡng thể… cùng nhiều mặt hàng thời trang du lịch như đồ bơi, kính mát, trang phục ngày hè. Đặc biệt, hơn 1.000 sản phẩm tiêu dùng thiết yếu cũng đồng loạt giảm giá đến 50%, giúp người tiêu dùng vừa "hạ nhiệt" mùa hè vừa tối ưu chi tiêu.

Nhóm hàng nước giải khát, nước bù khoáng đồng loạt giảm giá mạnh dịp hè

Ưu tiên thực phẩm thanh nhẹ

Bên cạnh nhóm hàng giải nhiệt, chương trình còn luân phiên giảm giá đến 30% cho nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống như cá basa, cá diêu hồng, chân bắp giò heo, thịt gà, nấm, cà rốt, bí đao cùng các loại trái cây trong nước và nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu chế biến những bữa ăn thanh mát, nhẹ nhàng trong mùa hè.

Từ nay đến ngày 3-6, "Lễ hội trái cây" đồng loạt giảm giá 20% cho nhiều loại trái cây đặc trưng mùa hè như sầu riêng, quả vải, mận hậu… vừa phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao, vừa góp phần hỗ trợ tiêu thụ nông sản Việt vào vụ.

Từ ngày 4-6 đến 10-6, chương trình "Thưởng thức thủy hải sản - An tâm chất lượng" sẽ giảm giá sâu cho nhiều loại hải sản được ưa chuộng như cá chim trắng, cá chẽm, cá thu, cá nục… mang đến thêm lựa chọn dinh dưỡng cho bữa cơm gia đình mùa nóng.

Theo các nhà bán lẻ, xu hướng tiêu dùng mùa hè hiện nay không chỉ tập trung vào yếu tố giá cả mà còn hướng đến các sản phẩm phục vụ sức khỏe, dinh dưỡng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc xây dựng các chương trình khuyến mại theo mùa vụ, gắn với nhu cầu thực tế của người tiêu dùng, đang trở thành một trong những giải pháp kích cầu hiệu quả, đồng thời giúp người dân tối ưu chi tiêu trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng được cân nhắc kỹ lưỡng.

Saigon Co.op không chỉ giữ vai trò của một nhà bán lẻ gắn với nhịp sống đô thị hiện đại, mà còn góp phần "giữ nhịp" cho thị trường tiêu dùng theo mùa vụ. Từ việc bảo đảm nguồn hàng ổn định đến tối ưu khả năng tiếp cận và chi tiêu, Saigon Co.op giúp hoạt động mua sắm trở nên cân bằng hơn, thực tế hơn và phù hợp hơn với đời sống thường ngày của đa số gia đình Việt. 

Phân phối 300 tấn vải Thanh Hà trên toàn hệ thống

Ngày 27-5, Saigon Co.op phối hợp cùng Sở Công Thương Thành phố Hải Phòng tổ chức "Lễ khởi hành đưa vải Thanh Hà vào hệ thống siêu thị thuộc Saigon Co.op" tại Co.opmart Hải Phòng. Từ đây, 300 tấn vải Thanh Hà - đặc sản Hải Phòng sẽ được Saigon Co.op phân phối tại hơn 800 điểm bán, mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng cả nước.

Saigon Co.op giảm giá tốt cho vải Thanh Hà, góp phần lan tỏa giá trị nông sản Việt

Song song đó, Saigon Co.op triển khai "Tuần lễ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, OCOP Hải Phòng", giới thiệu hàng trăm đặc sản và sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương đến người tiêu dùng. Nhiều hoạt động quảng bá, dùng thử sản phẩm và kết nối cung cầu giữa hệ thống bán lẻ với doanh nghiệp, hợp tác xã địa phương cũng được tổ chức nhằm mở rộng cơ hội tiêu thụ và đưa đặc sản vùng miền tiếp cận sâu hơn thị trường hiện đại.

Thông qua chuỗi hoạt động này, Saigon Co.op tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa vùng sản xuất và thị trường tiêu dùng, góp phần quảng bá nông sản Việt, lan tỏa hàng Việt chất lượng trên toàn quốc.


