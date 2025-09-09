Khai mạc Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương tại Quảng Trị

Tối 9-9, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương năm 2025.

Tham dự buổi lễ có ông Marc Evans Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Về phía Việt Nam có đại diện Bộ Ngoại giao, Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng đại diện các sở, ngành, lực lượng vũ trang.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương

Một tiết mục văn nghệ trong lễ khai mạc

Phát biểu tại chương trình, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, cho hay Quảng Trị - mảnh đất từng là tuyến lửa khốc liệt nhất, biểu tượng của chia cắt và mất mát hy sinh - hôm nay trở thành nơi triển khai Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2025.

Sự kiện không chỉ đơn thuần là một hoạt động hợp tác quốc tế thường niên, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ: từ quá khứ đau thương, chúng ta cùng nhau vun đắp hòa bình; từ những thử thách chung, cùng nhau hợp tác để phát triển.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, phát biểu tại lễ khai mạc

Qua gần hai thập kỷ, Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương trở thành một sáng kiến đa phương thường niên, với sự tham gia của nhiều chính phủ, quân đội, tổ chức chính phủ, phi chính phủ và người dân trong khu vực. Việt Nam đã nhiều lần đăng cai và năm nay Quảng Trị được chọn làm điểm đến tổ chức chương trình.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, đây là một sự ghi nhận đặc biệt đối với vai trò và vị thế của tỉnh trong tiến trình hội nhập quốc tế. Đồng thời, thể hiện sự trân trọng đối với mảnh đất đã vượt lên hoang tàn đổ nát của chiến tranh, đang từng bước hồi sinh mạnh mẽ; một điểm đến của khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam và nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tin tưởng Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2025 không chỉ dừng lại những hoạt động cụ thể, những công trình hữu hình, mà còn khơi dậy niềm tin và mở ra những cơ hội hợp tác mới, bền vững hơn, sâu sắc hơn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, giữa Quảng Trị và bạn bè quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Ông Marc Evans Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, phát biểu tại lễ khai mạc Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh trong khuôn khổ chương trình

Ông Marc Evans Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, bày tỏ niềm tự hào 30 năm 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong những năm qua, Hoa Kỳ nỗ lực hòa giải bằng các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn tại Quảng Trị, góp phần tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp....

Được biết, Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương có 13 hoạt động thuộc 4 nhóm hoạt động chính, gồm: Hỗ trợ nhân đạo/cứu trợ thiên tai; y tế; xây dựng, sửa chữa và quan hệ quân dân.