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Thời sự

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

V.Duẩn

Theo chương trình, sáng 18-6, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên trọng thể

Sáng 17-6, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, tiến hành phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 789 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp phụ nữ cả nước. Đại hội có chủ đề: "Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

Trong phiên làm việc thứ hai diễn ra chiều cùng ngày, các đại biểu nghe trình bày tham luận tại hội trường và thực hiện các nội dung: Trình bày Báo cáo tổng kết việc thực hiện Điều lệ Hội khóa XIII và trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; biểu quyết thông qua Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); thông qua Đề án nhân sự và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV - Ảnh 1.

Các đại biểu biểu quyết thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.Ảnh: TTXVN

Đại hội thống nhất cao số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 127 ủy viên, trong đó bầu tại Đại hội là 111 ủy viên. Ngay sau phiên làm việc thứ 2 đã diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo chương trình, sáng 18-6 diễn ra phiên trọng thể với các chương trình: Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII; tham luận, thảo luận và phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, đại hội sẽ báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; Ban Chấp hành khóa mới ra mắt và nhận nhiệm vụ. Buổi chiều, đại hội tiến hành phiên bế mạc. 

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