Khai mạc "Đưa trường học đến thí sinh" năm 2025: Cơ hội để học sinh Long An chọn đúng nghề

Vào lúc 8 giờ ngày 8-3, tại Trường THPT Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), Báo Người Lao Động tổ chức chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 24 - năm 2025 với sự tham gia của hơn 1.600 học sinh THPT và 200 giáo viên. Chương trình được Đài PT-TH Long An truyền hình trực tiếp; Báo Người Lao Động tường thuật trực tuyến tại địa chỉ nld.com.vn.

Năm 2025, tuyển sinh ĐH, CĐ sư phạm sẽ có nhiều thay đổi so với năm 2024. Do vậy, học sinh và giáo viên tại Long An rất háo hức chờ đón chương trình với sự tham dự của Ban Tư vấn đến từ Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) và đại diện nhiều trường ĐH, CĐ lớn phía Nam. Đây là cơ hội để giáo viên và học sinh tỉnh Long An được tiếp cận thông tin mới nhất, chính xác nhất về tuyển sinh, xét tuyển ĐH, CĐ.

Học sinh Trường THPT Hậu Nghĩa tích cực luyện tập các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho chương trình khai mạc Đưa trường học đến thí sinh 2025. Ảnh: Hoàng Triều

Để tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho số lượng giáo viên, học sinh đến từ 12 trường THPT trên địa bàn, ban tư vấn đã chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung thông tin. TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Markerting, lưu ý trước khi đăng ký xét tuyển, thí sinh cần xác định ngành nghề phù hợp; bám sát nhu cầu nhân lực của địa phương để làm cơ sở chọn nghề, chọn ngành.

Theo quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ phê duyệt, các lĩnh vực quan trọng được quan tâm phát triển gồm: công nghiệp; dịch vụ; nông - lâm nghiệp và thủy sản. Đây là thông tin quan trọng trong việc chọn ngành, chọn nghề ở Long An nên giáo viên và học sinh cần nắm rõ. Tại chương trình, ban tư vấn sẽ tư vấn sâu hơn cho học sinh để định hướng các em chọn đúng nguyện vọng và nhu cầu nhân lực địa phương.

Tham gia Ban Tư vấn chương trình tại Long An gồm: ThS Hoàng Thúy Nga, Vụ Giáo dục ĐH - Bộ GD-ĐT; TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing; PGS-TS Trương Nguyễn Luân Vũ, Trưởng Khoa Cơ khí Chế tạo máy - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM; PGS-TS Đỗ Tất Thiên, Trưởng Khoa Tâm lý học - chuyên gia hướng nghiệp Trường ĐH Sư phạm TP HCM; PGS-TS Nguyễn Văn Thụy, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Truyền thông - Trường ĐH Ngân hàng TP HCM; PGS Trần Công Hùng, Trưởng Khoa Kỹ thuật và Khoa học máy tính - Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU); ThS Vũ Đình Lê, Trưởng Phòng phụ trách Phòng Tư vấn tuyển sinh - Trường ĐH Luật TP HCM; ThS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó trưởng Phòng Truyền thông - Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; ThS Nguyễn Hoàng Quân, Giám đốc tuyển sinh - Trường ĐH Văn Hiến; bà Nguyễn Thị Mộng Lành, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông - Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn.

Chương trình cũng gặp gỡ, chia sẻ kiến thức, kỹ năng hướng nghiệp cho giáo viên THPT; trao học bổng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.