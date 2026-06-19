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Thời sự Chính trị

Khai mạc Hội báo Toàn quốc 2026

Trọng Đức

(NLĐO)- Chiều 19-6, tại tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 chính thức khai mạc

Hội Báo toàn quốc 2026 mang chủ đề "Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới", diễn ra từ ngày 19-6 đến 21-6, với sự tham gia của 66 đơn vị, cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo trong cả nước.

Khai mạc Hội báo Toàn quốc 2026 - Ảnh 1.

Các ông: Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, tới dự Khai hội Báo chí toàn quốc 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh Hội Báo toàn quốc năm 2026 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực ra sức thi đua, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đối với giới báo chí, đây là giai đoạn có tính bước ngoặt khi chúng ta vừa kế thừa một thế kỷ truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam, vừa phải chủ động, bứt phá, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Chính vì vậy, Hội Báo năm nay lựa chọn một chủ đề mang tính định hướng sâu sắc và toàn diện: "Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới". Ba từ khóa này khẳng định sứ mệnh cốt lõi của người làm báo cách mạng: Luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của nhân dân; không ngừng đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại; đồng thời nâng cao trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp trong công cuộc xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

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Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tại gian trưng bày của Đài THVN

Hội Báo toàn quốc năm 2026 có tổng số 87 gian trưng bày đến từ các Liên chi hội, Chi hội Nhà báo trực thuộc, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu báo chí trong cả nước. Điểm nhấn nổi bật của không gian Hội Báo chính là Khu vực trưng bày trung tâm - được xây dựng như một hành trình kết nối giữa truyền thống và tương lai. Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật và ứng dụng công nghệ trình chiếu hiện đại, công chúng sẽ có cơ hội nhìn lại chặng đường phát triển của nền báo chí cách mạng, đồng thời cảm nhận rõ hơn những yêu cầu đang đặt ra với báo chí trong bối cảnh mới.

Bên cạnh đó, Hội Báo năm 2026 sẽ là một không gian trao đổi nghiệp vụ sôi động với Diễn đàn Báo chí toàn quốc bao gồm 11 phiên thảo luận chuyên sâu. Tại đây, các nhà quản lý, các chuyên gia và các nhà báo sẽ cùng nhau hiến kế, thẳng thắn thảo luận về những vấn đề nóng của báo chí hiện đại như: Sắp xếp hoạt động các cơ quan báo chí; phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo tương lai; đặc biệt là bài toán "AI - Ứng dụng thế nào, áp dụng cái gì và kiểm soát ra sao tại các cơ quan báo chí Việt Nam"...

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Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu

Đáng chú ý, chuỗi hoạt động phong phú từ Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng với sự tham gia của các nhà báo trong nước và cả các nhà báo quốc tế từ các nước như Lào, Thái Lan, Campuchia; chương trình dâng hương tại di tích lịch sử Hải Phòng, hệ thống các giải thưởng tôn vinh các gian trưng bày, sự kiện nổi bật và các sản phẩm báo chí ấn tượng xuất sắc, hứa hẹn sẽ mang đến một kỳ Hội Báo đổi mới, sáng tạo, hấp dẫn và hiệu quả thực tiễn.

Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ 20 là điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đây là giải thưởng nghề nghiệp cao quý nhất của giới báo chí.

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Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, thăm gian tưng bày của Cơ quan Báo, Phát thanh, Truyền hình TP HCM

Theo thông tin từ Ban tổ chức, năm nay, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải Khuyến khích thuộc 13 loại giải. Các tác phẩm được vinh danh phản ánh sinh động những vấn đề lớn của đất nước, góp phần tạo dựng sự đồng thuận xã hội.

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