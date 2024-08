Khai mạc Paralympic 2024: 10 ngày tranh tài hấp dẫn tại Paris

Nếu như các đoàn tham dự Olympic Paris 2024 có màn diễu hành "vô tiền khoáng hậu" trên sông Seine thì Paralympic 2024 cũng lần đầu tiên không diễn ra trong khuôn viên một sân vận động. Đại lộ Champs-Elysées từ Khải hoàn môn kéo dài đến quảng trường La Concorde trở thành sân khấu chính cho một lễ khai mạc Paralympic chưa từng có trong lịch sử.



Paris lại tràn ngập trong không khí của lễ hội và thể thao với Paralympic 2024

Lễ khai mạc bắt đầu lúc 1 giờ sáng 29-8 (giờ Việt Nam) với sự hiện diện của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Chủ tịch Ủy ban tổ chức Paralympic Paris 2024 Tony Estanguet, Chủ tịch Ủy ban Thể thao người khuyết tật quốc tế (IPC) Andrew Parson, cùng nhiều lãnh đạo, bộ trưởng thể thao các nước, quan chức chính phủ và đại diện các tổ chức quốc tế.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đọc diễn văn tại lễ khai mạc Paralympic Paris

Trong khoảng 3 giờ, lễ khai mạc Paralympic không chỉ khiến hơn 50.000 khán giả có mặt trên các khán đài ở quảng trường La Concorde, hàng vạn người hâm mộ theo dõi dọc theo đại lộ Champs- Elysée mà còn khoảng 300 triệu khán giả truyền hình trên toàn thế giới được đắm mình trong không khí của ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh dành cho người khuyết tật.

Chương trình nghệ thuật của lễ khai mạc Paralympic 2024 được biên đạo múa người Thụy Điển Alexander Ekman thực hiện. Âm thanh, ánh sáng và vũ đạo do các nghệ sĩ khuyết tật thể hiện cùng dàn vũ công chuyên nghiệp đã làm nổi bật chủ đề của sự kiện: Ngày hội hòa nhập của người khuyết tật. Khoảng 500 nghệ sĩ đã góp mặt tại lễ khai mạc, trong đó có những tên tuổi như Chilly Gonzales, Christine and the Queens, Edith Piaf...

Ca sĩ Christine và ban nhạc The Queens trình diễn tại lễ khai mạc

Các vũ công khuyết tật biểu diễn

Paralympic Paris 2024 chính thức khai mạc với màn diễu hành đầy sôi động của 168 đoàn thể thao người khuyết tật (TTNKT) các quốc gia và vùng lãnh thổ, đi đầu là đoàn VĐV thể thao Afghanistan và kết thúc bằng lực lượng nước chủ nhà Pháp.

Diễu hành của doàn Mexico

Đoàn TTNKT Trung Quốc đông nhất tại Paralympic Paris với 282 người

Đoàn TTNKT Ukraine

Đoàn TTNKT chủ nhà Pháp

Đoàn TTNKT Việt Nam tham gia diễu hành tại lễ khai mạc với 10 thành viên, trong đó, hai VĐV cử tạ Lê Văn Công và Châu Hoàng Tuyết Loan được trao vinh dự cầm quốc kỳ dẫn đầu đoàn.

Hai lực sĩ Lê Văn Công và Châu Hoàng Tuyết Loan cầm quốc kỳ dẫn đầu đoàn TTNKT Việt Nam

Hơn 4.400 VĐV, trong đó có 1.983 VĐV nữ, tham gia tranh tài tại Paralympic Paris 2024, những con số kỷ lục trong lịch sử 60 năm của Paralympic. Tại Paralymic 2024, sẽ có 349 bộ huy chương được trao. Các VĐV sẽ tranh tài ở 22 môn thi đấu.

Chủ tịch Ủy ban tổ chức Paralympic Paris 2024 Tony Estanguet phát biểu

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Tony Estanguet, Chủ tịch Ủy ban tổ chức Paralympic Paris 2024, đã nhấn mạnh: "Cũng như các vận động viên Olympic, với mỗi chiến thắng của các bạn, cả một đất nước sẽ cùng tự hào. Nhưng các bạn mạnh mẽ hơn ở chỗ là với mỗi chiến thắng của bạn, cả một đất nước sẽ thay đổi. Với mỗi chiến thắng của bạn, thế giới sẽ tiến bộ. Bởi vì mỗi cảm xúc mà bạn khiến chúng tôi trải qua sẽ mang một thông điệp không bao giờ phai nhạt: sức mạnh của bạn là vô hạn, vì vậy hãy ngừng áp đặt đối với các bạn. Đây là cuộc cách mạng của Paralympic".

Ngôi sao võ thuật Thành Long tham gia rước đuốc tại Paris, sau Olympic Bắc Kinh 2008

Còn ông Andrew Parson, Chủ tịch Ủy ban Thể thao người khuyết tật quốc tế (IPC), chia sẻ: "Các VĐV đến đây không phải để tham gia mà để thi đấu và phá kỷ lục thế giới. Họ cũng đến đây để vượt lên chính vinh quang của mình. Họ ở đó để thách thức sự kỳ thị, thay đổi hành vi và xác định lại ranh giới của những gì mọi nghĩ nghĩ là có thể".

VĐV Oksana Masters rước đuốc

Hai VĐV chủ nhà Alexis Hanquinquant và Nantenin Keita

Năm VĐV Charles-Antoine Kouakou, Nantenin Keita, Fabien Lamirault, Alexis Hanquinquant và Elodie Lorandi châm đuốc đại hội

Đài lửa Paralympic 2024 sẽ bay trên bầu trời Paris trong vòng 10 ngày

Paris đã sẵn sàng cho một sự kiện thể thao nữa

Buổi lễ kết thúc với nghi thức thắp đuốc và cũng như Olympic Paris, ngọn đuốc của Paralympic 2024 được thắp sáng trên khí cầu. Các VĐV Charles-Antoine Kouakou, Nantenin Keita, Fabien Lamirault, Alexis Hanquinquant và Elodie Lorandi chung tay thắp sáng ngọn đuốc Paralympic 2024.