Sáng 22-8, UBND TP HCM phối hợp với Bộ Ngoại giao khai mạc triển lãm ảnh "80 năm Ngoại giao Việt Nam: Vinh dự và tự hào".

Triển lãm diễn ra tại Công viên Lam Sơn và Nhà hát Thành phố, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28.8.1945-28.8.2025) và 50 năm ngày thành lập Sở Ngoại vụ TP HCM (1975-2025).

Triển lãm kéo dài từ ngày 22-8-2025 đến ngày 29-8-2025.

Tham dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc triển lãm.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khẳng định 80 năm qua, ngành ngoại giao Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước qua mọi giai đoạn lịch sử, không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Trong 50 năm qua, TP HCM luôn nỗ lực, là địa phương tiên phong trong công tác đối ngoại, góp phần để lại nhiều dấu ấn trong sự nghiệp hội nhập và phát triển đất nước.

Triển lãm ghi lại những dấu mốc, thành tựu tiêu biểu của ngành ngoại giao Việt Nam trong suốt 80 năm qua

Tại Công viên Lam Sơn, Ban Tổ chức trưng bày hơn 80 hình ảnh với chủ đề "80 năm Ngoại giao Việt Nam: Vinh dự và tự hào".

Triển lãm chia làm 6 phần:

Phần 1: Phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (giai đoạn 1945 - 1975).

Phần 2: Phục vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phá thế bao vây, cấm vận (giai đoạn 1976 - 1995).

Phần 3: Ngoại giao Việt Nam đẩy mạnh đa phương hóa, đa dạng hóa, từng bước hội nhập quốc tế (giai đoạn 1996 - 2010).

Phần 4: Ngoại giao Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, phục vụ Đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc (giai đoạn 2011 - nay).

Phần 5: Các kỳ hội nghị ngoại giao - những dấu mốc quan trọng trong lịch sử xây dựng và phát triển của ngành Ngoại giao.

Phần 6: Ngoại giao TP HCM.

Triển lãm giới thiệu những hoạt động đối ngoại nổi bật của TP HCM. TP HCM đã thiết lập quan hệ hữu nghị - hợp tác với 59 địa phương quốc tế, tham gia tích cực vào nhiều tổ chức, diễn đàn đa phương, là địa phương tiên phong, năng động trong mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế; thu hút nguồn lực phục vụ phát triển.

Tại Nhà hát Thành phố, Ban Tổ chức cũng trưng bày 50 hình ảnh với chủ đề "Ngoại giao TP HCM: 50 năm tiếp nối tự hào - kiến tạo tương lai".

Lễ dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo Ban tổ chức, đây là dịp để cán bộ, đảng viên, nhân dân TP HCM và du khách hiểu rõ hơn hành trình 80 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Ngoại giao Việt Nam, cũng như những hoạt động đối ngoại tiêu biểu của TP HCM trong 50 năm qua.