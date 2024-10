Vòng loại khu vực Nghệ An Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024

Tham dự lễ khai mạc có ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Kiên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó trưởng ban tổ chức Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024; ông Nguyễn Minh Dũng, Phó trưởng ban tài chính Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có bà Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Như Khôi, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, phó chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; bà Nguyễn Thị Thơm, Ủy viên Ban chấp hành, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An; ông Kha Văn Tám, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Nghệ An.

Đại diện lãnh đạo, ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với đại diện tham gia giải đấu. Ảnh: H. Doãn

Đông đảo các vận động viện tham dự lễ khai mạc. Ảnh: H. Doãn

Về phía nhà tài trợ có ông Lê Quang Linh, Phó tổng giám đốc THACO AUTO Nghệ An; ông Nguyễn Hoàng Tiến, Giám đốc kinh doanh vùng Miền Bắc 2 - Hệ thống Nhà thuốc & Trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đánh giá cao sự phối hợp giữa Tổng liên đoàn và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), báo Tuổi Trẻ trong tổ chức Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024. Giải bóng đá đã tạo phong trào toàn quốc cho công nhân, viên chức, lao động là sân chơi thiết thực, ý nghĩa, góp phần rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy phong trào, phát triển bóng đá Việt Nam. Là ngày hội đoàn kết, động viên công chức viên chức, nâng cao thể chất, thúc đẩy nâng cao năng suất lao động, góp phần thúc đẩy phát triển đơn vị, doanh nghiệp, kinh tế - xã hội.

Đại diện ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia giải đấu. Ảnh: H. Doãn

Đại diện ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia. Ảnh: H. Doãn

Nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, trưởng ban tổ chức giải, cho biết sau 2 vòng loại, giải đã có 52 trận đấu diễn ra và tỉ lệ 5,7 bàn thắng/trận cho thấy chất lượng chuyên môn của giải đấu là rất cao. Các đội bóng muốn thành công, lọt vào vòng chung kết cần có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng.

Đại diện cầu thủ tuyên thệ tại lễ khai mạc. Ảnh: H.Doãn

Bên cạnh việc tổ chức thi đấu bóng đá, ban tổ chức còn triển khai các hoạt động bổ trợ, phục vụ công nhân, người lao động, cầu thủ, cổ động viên như: Tư vấn, khám cấp thuốc chữa bệnh bốc thăm trúng thưởng mỗi ngày... tại khu vực quanh sân thi đấu.

Các trận đấu hấp dẫn diễn ra ngay sau lễ khai mạc

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024 được tổ chức theo thể thức bóng đá 7 người, theo luật thi đấu do VFF ban hành. Giải triển khai theo hệ thống Liên đoàn Lao động với quy mô toàn quốc, quy tụ hơn 60 đội bóng tham dự - là đại diện cho công đoàn các tỉnh/thành phố, công đoàn ngành và doanh nghiệp trên cả nước. Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024 thi đấu 2 vòng. Vòng loại được tổ chức từ tháng 9 đến tháng 10-2024 tại 4 khu vực: TP HCM, Bình Dương, Nghệ An, Bắc Ninh. 16 đội bóng xuất sắc nhất ở vòng loại sẽ giành suất tham dự vòng chung kết toàn quốc, diễn ra vào tháng 11 tại Hà Nội.

Tổng giải thưởng của Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024 lên đến 930 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch vòng loại khu vực nhận 50 triệu đồng, đội vô địch vòng chung kết toàn quốc nhận 150 triệu đồng.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu vòng loại đã được diễn ra hấp dẫn, kịch tính.