Thời sự Chính trị

Khai trừ khỏi Đảng 4 cán bộ liên quan sai phạm tại một dự án

Như Quỳnh

(NLĐO) - Sai phạm nghiêm trọng liên quan đến một dự án, 4 cán bộ bị khai trừ khỏi Đảng.

Ngày 11-5, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn cho biết đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Hoàng Đặng Tự, đảng viên Chi bộ thôn Thuần Như 1, thuộc Đảng bộ xã Bình Gia. Ông Tự từng giữ chức Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Gia giai đoạn từ tháng 8-2018 đến tháng 7-2020.

- Ảnh 1.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn chỉ đạo cuộc họp để xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên vi phạm. Nguồn: UBKT Tỉnh ủy Lạng Sơn

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, với vai trò Tổ trưởng Tổ thẩm định Dự án trồng cây ăn quả xen canh theo tiêu chuẩn VietGap của Hợp tác xã Phượng Hoàng tại xã Hoa Thám, huyện Bình Gia năm 2019, ông Tự đã thiếu kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các thành viên tổ thẩm định thực hiện nhiệm vụ. Việc thẩm định dự án không đúng quy định dẫn tới hồ sơ sai phạm vẫn được trình UBND huyện Bình Gia phê duyệt.

Ông Hoàng Đặng Tự còn ký biên bản thẩm định không đúng quy định, làm căn cứ để UBND huyện Bình Gia ban hành quyết định phê duyệt dự án sai quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 900 triệu đồng.

Hiện ông Tự đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn cũng ban hành Quyết định số 83 và 84-QĐ/UBKTTU khai trừ khỏi Đảng đối với bà Ngô Thị Trang và bà Lâm Thị Linh.

Bà Ngô Thị Trang hiện là đảng viên Chi bộ UBND xã Bình Gia, công chức Phòng Kinh tế xã Bình Gia. Trước đó, bà từng là công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã Hoàng Văn Thụ, đồng thời được trưng tập làm việc tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Gia giai đoạn từ tháng 10-2018 đến tháng 6-2022.

Bà Lâm Thị Linh là đảng viên Chi bộ UBND xã Quý Hòa, nguyên công chức Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Gia giai đoạn từ tháng 9-2013 đến tháng 3-2025.

Theo kết luận, bà Trang và bà Linh là thành viên Tổ thẩm định Dự án trồng cây ăn quả xen canh theo tiêu chuẩn VietGap của Hợp tác xã Phượng Hoàng, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia năm 2019.

Trong quá trình tham mưu thẩm định hồ sơ dự án, hai bà đã thiếu trách nhiệm. Dù phát hiện hồ sơ chưa đúng quy định nhưng không báo cáo Tổ trưởng Tổ thẩm định để yêu cầu UBND xã Hoa Thám thực hiện lại quy trình. Thay vào đó, hai người vẫn trình ký biên bản thẩm định, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Gia để trình UBND huyện phê duyệt dự án.

Hiện, bà Ngô Thị Trang và bà Lâm Thị Linh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, Tỉnh ủy Lạng Sơn cũng ban hành Quyết định số 361-QĐ/TU khai trừ khỏi Đảng đối với ông Đào Thế Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thiện Thuật.

Ông Đông từng là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Gia nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025, đồng thời giữ chức Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Gia từ tháng 8-2015 đến tháng 112023.

Với vai trò người đứng đầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, ông Đông không thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Dự án trồng cây ăn quả xen canh theo tiêu chuẩn VietGap của Hợp tác xã Phượng Hoàng tại xã Hoa Thám.

Ngoài ra, ông còn thiếu kiểm tra, giám sát và đôn đốc cán bộ trong quá trình thẩm định cũng như triển khai dự án, dẫn tới việc phê duyệt và thực hiện dự án sai quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 900 triệu đồng.

Ông Đào Thế Đông cũng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Một chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy bị khai trừ khỏi Đảng

Một chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy bị khai trừ khỏi Đảng

(NLĐO) - Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy và một trưởng phòng bị khai trừ khỏi Đảng.

Quảng Bình: Khai trừ khỏi Đảng ông Nguyễn Thanh Long

(NLĐO) – Trước khi bị kỷ luật về mặt Đảng, ông Nguyễn Thanh Long bị khởi tố, truy tố, phạt tù vì các tội "nhận hối lộ", "tham ô tài sản"

2 cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên bị khai trừ khỏi Đảng

(NLĐO) – Hai cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên, tỉnh An Giang thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, buông lỏng quản lý

