Khám bệnh về da miễn phí cho người dân vùng bão lũ

Đoàn công tác Sở Y tế TP HCM gồm 27 y - bác sĩ, điều dưỡng, kỹ sư môi trường các bệnh viện: Ung Bướu, Tai Mũi Họng, Bình Dân, Nhi Đồng 2, Da Liễu và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM vừa đến Nghệ An và Thanh Hóa để thăm khám, phát thuốc miễn phí, khử khuẩn môi trường cho người dân chịu nhiều ảnh hưởng của bão Wipha.

Bác sĩ Bệnh viện Da Liễu TP HCM khám bệnh cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Tại đây, ngoài thăm khám và cấp thuốc miễn phí, đoàn còn hướng dẫn người dân các biện pháp phòng ngừa bệnh về da thường gặp sau lũ như: ghẻ nước, nấm kẽ chân, nhiễm trùng da… Tránh ngâm nước lũ, bẩn; nếu buộc phải tiếp xúc thì cần mang ủng, găng tay; giữ vệ sinh cá nhân, đặc biệt là giữ khô kẽ ngón tay, ngón chân…

Dịp này, Ủy ban MTTQ TP HCM trao tặng 600 phần quà (trị giá 180 triệu đồng) nhằm hỗ trợ người dân vùng bão lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.