Khám chữa bệnh dễ dàng với ký số trên VNeID

Chiều 4-10, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) công bố triển khai hệ thống quản trị bệnh viện - trường học thông minh toàn trình không giấy tờ và ứng dụng Bach Mai Care tích hợp xác thực, ký số qua VNeID.

Giám đốc Bạch Mai nhấn mạnh lợi ích ký số và tiết kiệm 100 tỉ đồng/năm từ bệnh án điện tử

Theo PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, việc tích hợp VNeID không chỉ là tiện ích hành chính mà còn là nền tảng định danh, xác thực hợp pháp cho hồ sơ bệnh án, hướng tới hồ sơ sức khỏe điện tử quốc gia.

Thông qua ứng dụng Bach Mai Care, bệnh nhân có thể ký số, xác thực qua VNeID, theo dõi quá trình khám chữa bệnh và lưu trữ hồ sơ điện tử trọn đời. Đây là nền tảng hướng tới liên thông dữ liệu y tế toàn quốc.

PGS Cơ cho rằng hệ thống quản trị mới mang lại lợi ích kép. Với người bệnh, mọi thủ tục từ đăng ký khám, tra cứu thông tin đến thanh toán đều có thể thực hiện qua kiosk thông minh hoặc không dùng tiền mặt ngay tại giường bệnh, giúp giảm ùn tắc, nâng cao trải nghiệm.

Với bệnh viện, việc số hóa hồ sơ và quy trình điều trị theo chuẩn quốc tế giúp tăng tính minh bạch, an toàn dữ liệu và hiệu quả quản trị.

"Việc chuyển từ bệnh án giấy sang điện tử giúp Bạch Mai tiết kiệm khoảng 100 tỉ đồng mỗi năm, đồng thời mang đến trải nghiệm dịch vụ vượt trội cho người dân"- ông Cơ nhấn mạnh.

Thông qua ứng dụng Bach Mai Care giúp bệnh nhân ký số VNeID và theo dõi khám chữa bệnh

Tại Việt Nam, chuyển đổi số y tế gắn liền với các chương trình trọng điểm của Chính phủ, đặc biệt là Đề án 06 về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh với những bước đi mạnh mẽ trong chuyển đổi số, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục giữ vai trò tiên phong, hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 57 và 72 của Bộ Chính trị về đổi mới, hiện đại hóa ngành y tế.

Theo Bộ trưởng, việc triển khai bệnh án điện tử toàn trình từ 1-11-2024, phát triển ứng dụng Bach Mai Care – bệnh viện đầu tiên ký số và xác thực qua VNeID – cùng nghiên cứu AI phát hiện sớm ung thư phổi là những bước tiến quan trọng, minh chứng rõ rệt cho mô hình "bệnh viện thông minh" lấy công nghệ làm động lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Bệnh viện Bạch Mai đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng giao 5 nhiệm vụ trọng tâm cho Bệnh viện Bạch Mai gồm giữ vững vị thế trung tâm y tế hàng đầu cả nước; đẩy mạnh nghiên cứu, đặc biệt trong chuyển đổi số; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới để giảm tải tuyến trung ương; và vận hành hiệu quả cơ sở 2 tại Ninh Bình.

Dịp này, Bệnh viện Bạch Mai vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và bằng khen của Bộ Y tế, đồng thời khai giảng năm học 2025 - 2026 của Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai.

Để ký số các giấy tờ như cam kết thủ thuật, đơn thuốc hay hồ sơ BHYT, người dân chỉ cần thực hiện các bước sau: Bước 1: Đăng ký Chứng thư số trên VNeID. Cần điện thoại đã cài VNeID bản mới nhất, tài khoản xác thực mức 2. Thao tác: Đăng nhập VNeID → Nhóm dịch vụ → Dịch vụ khác → Chứng thư chữ ký số → Đăng ký và làm theo hướng dẫn. Bước 2: Tải và dùng ứng dụng Bach Mai Care. Miễn phí trên App Store (iOS) và CH Play (Android). Khi cần ký số: Đăng nhập app → Hồ sơ sức khỏe → Văn bản chờ ký → Xem và nhấn "Ký số".



