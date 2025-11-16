Khám chữa bệnh ung thư tại TP HCM tăng mạnh sau sáp nhập

BSCKII Võ Đức Hiếu, Phó Giám đốc BV, cho biết thông tin trên tại hội thảo "Nâng cao năng lực ghi nhận ung thư" do Bệnh viện (BV) Ung bướu TP HCM vừa tổ chức.

Từ ngày 1-7, việc sáp nhập địa giới hành chính giữa TP HCM và 2 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương (cũ), người dân có điều kiện chuyển tuyến, nên đổ dồn đến TP HCM khám, chữa bệnh ung thư khá đông.

Lượng người bệnh đến khám tại Bệnh viện Ung bướu (TP HCM) hiện tăng mạnh

Ngoài yếu tố hành chính, nhiều thay đổi nội tại của BV cũng góp phần làm gia tăng nhu cầu khám, chữa bệnh. Trong đó, BV đã tăng thêm 200 giường điều trị (từ 1.000 lên 1.200 giường), mở rộng khả năng tiếp nhận. Nhiều kỹ thuật mới được triển khai như chụp nút mạch điều trị ung thư gan (TACE), một thủ thuật có chi phí cao nhưng mang lại hiệu quả vượt trội và được BHYT chi trả. Trước đó, từ ngày 1-4-2025, BV áp dụng thanh toán BHYT đối với bệnh nhân dịch vụ theo yêu cầu dẫn đến số lượt khám và chi phí bình quân cũng tăng theo.

Theo BS Hiếu, trước dự báo số ca ung thư mới tăng 45% và tử vong tăng gần 50% vào năm 2045, hệ thống y tế cần chuẩn bị đồng bộ và toàn diện. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là tăng cường tầm soát ung thư, kết hợp truyền thông giảm các yếu tố nguy cơ như rượu bia, thuốc lá, thừa cân, ít vận động; kiểm soát yếu tố môi trường; mở rộng tiêm chủng viêm gan B và HPV. Các chương trình tầm soát diện rộng như ung thư vú, cổ tử cung, đại trực tràng cần được triển khai theo hướng dẫn chuẩn về độ tuổi và tần suất; đồng thời, nâng cao năng lực cơ sở y tế tuyến xã, phường trong sàng lọc và chuyển tuyến sớm.

Theo các chuyên gia, ngành y tế cần tăng năng lực chẩn đoán, điều trị bằng cách đào tạo nhân lực, đẩy mạnh mô hình hội chẩn đa chuyên khoa (MDT), khám chữa bệnh từ xa và đầu tư hạ tầng cho các trung tâm ung bướu. Việc phát triển chăm sóc giảm nhẹ từ giai đoạn chẩn đoán, kết hợp hỗ trợ tâm lý và phục hồi chức năng cũng là một phần quan trọng trong chiến lược phòng chống ung thư. Mở rộng phạm vi chi trả BHYT về thuốc và phác đồ điều trị hiện đại sẽ giúp bệnh nhân tiếp cận tốt hơn với dịch vụ y tế.

"Tốc độ gia tăng ung thư phản ánh sự kết hợp của nhiều yếu tố: Tuổi thọ dân số tăng, lối sống thay đổi theo hướng bất lợi, môi trường ô nhiễm và tỉ lệ tầm soát còn thấp. Thực tế vẫn còn nhiều bệnh nhân phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn do tâm lý e ngại hoặc không có thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ. Sự gia tăng này cho thấy Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa sâu, đòi hỏi nỗ lực mạnh mẽ hơn trong phòng ngừa, kiểm soát môi trường và mở rộng tầm soát để giảm gánh nặng ung thư trong tương lai" - chuyên gia ung thư nhấn mạnh.