Khám miễn phí cho người đau cổ vai gáy

Theo đó, từ nay đến ngày 15-10, người có triệu chứng đau cổ vai gáy, đặc biệt là người cao tuổi, nhân viên văn phòng, người lao động tay chân..., sẽ được miễn phí khám tại Khu Khám và điều trị ban ngày của viện.

Người dân khám bệnh tại Viện Y Dược học dân tộc TP HCM

Người dân không có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh theo yêu cầu sẽ được miễn phí 100% tiền công khám. Người dân có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh theo yêu cầu được miễn phí 100% chênh lệch tiền công khám giữa giá khám bệnh theo yêu cầu và giá khám bệnh BHYT.

Người bệnh có nhu cầu, đăng ký tại phòng tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng của Viện Y Dược học dân tộc; địa chỉ: 275 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP HCM; điện thoại: 0941573926.