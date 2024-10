Khám phá lăng mộ nguy nga của 2 vợ chồng đang sống ở "thành phố" An Bằng

An Bằng là một ngôi làng ven biển thuộc xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, được mệnh danh là "thành phố lăng mộ". Ở đó có nhiều lăng mộ mà giá trị xây dựng lên đến bạc tỉ. Mới đây, lăng mộ của vợ chồng ông Hồ Thiết (SN 1937) và bà Văn Thị Thuận (SN 1938) thu hút du khách nhiều nơi đến tham quan bởi sự nguy nga của nó.

Lăng mộ của vợ chồng ông Thiết ở "thành phố lăng mộ" An Bằng.

Lăng mộ của vợ chồng ông Thiết nằm ở mặt tiền một con đường trong khu nghĩa trang An Bằng, quy mô xây dựng tương đối lớn, bề thế hơn so với các lăng mộ khác. Điều đặc biệt là nó xây dựng khi chủ nhân còn sống.

Kết cấu lăng mộ gồm bậc cấp trước lăng, 4 cặp trụ biểu (8 cột), tượng Phật, nhà bia và bình phong ở phía sau. Lăng mộ được trang trí đắp nổi hình linh vật rồng, phượng, cây cảnh. Với sự tài hoa và khéo léo, những người thợ đã dùng sành, sứ, mẻ sèng (mảnh vỡ của chén) để tạo nên những bức tranh làng mạc, cảnh người dân cày cấy, đường sá tấp nập...

Vợ chồng ông Thiết và bà Thuận.

Ông Hồ Thiết là đương kim thủ bộ (tương tự già làng) của An Bằng. Ông cho biết từ năm 2021 đã cùng các con lên ý tưởng, phác họa khu mộ rồi thuê thợ xây. Sau 3 năm thi công, đến năm 2023, lăng mộ của vợ chồng ông hoàn thiện với chi phí khoảng 3 tỉ đồng.

Vợ chồng ông Thiết có 8 người con trai và một người con gái, trong đó người con đầu năm nay đã 65 tuổi. Tất cả đang định cư ở Mỹ và thay nhau về thăm cha mẹ. Những người con thường gửi tiền về Việt Nam để phụng dưỡng cha mẹ. Vợ chồng ông Thiết chi tiêu dành dụm, nếu dư dả thì mang gửi ngân hàng với kế hoạch sẽ xây dựng nơi họ về với cát bụi.

Phía trước lăng mộ là 8 trụ biểu, mỗi trụ cao 2 m.

Ông Thiết cho rằng như nhiều người ở đây, vợ chồng ông quan niệm "sống cái nhà, thác cái mồ". Mồ mả cũng quan trọng như nhà cửa, nhà khang trang thì mộ cũng phải khang trang.

Ông Phạm Phụng, Chủ tịch UBND xã Vinh An, cho biết dân làng An Bằng khi có điều kiện đều xây dựng lăng mộ cho ông bà, cha mẹ như một cách báo hiếu của con cái. Theo ông, việc người dân xây dựng lăng mộ gia đình, dòng tộc đã là nét truyền thống ở làng An Bằng, chính quyền không biết chính xác số tiền mà họ bỏ ra.

Vợ chồng ông Thiết và bà Thuận trước lăng mộ bạc tỉ của mình.

Nhà bia phía trước ngôi mộ.

Ông Thiết đặt tên cho nhà bia của mình là "An Tịnh đường".

Những người thợ đã dùng khoảng 19 tấn chén bát đập vỡ để khảm.

Hoa văn trên trụ biểu.

Khu lăng mộ được khảm sành sứ, trang trí hoa văn rất kỳ công.

Một bức tường trong lăng mộ được những người thợ sử dụng mảnh vỡ chén bát sắp thành bức tranh tả cảnh làng quê yên bình.

Cảnh cày cấy ở làng quê yên bình.

Hai huyệt mộ đã được làm sẵn cho vợ chồng ông Thiết

Ông Thiết cho rằng "sinh ký tử quy" (sống gửi thác về).

Bức bình phong phía sau.