Khám phá thế giới sáng tạo giàu bản sắc của văn học Phần Lan

"Tuần lễ Văn học Phần Lan - Trưng bày Tove Jansson & Moomins 80" vừa chính thức khai mạc tại Hà Nội với một chuỗi các hoạt động như trưng bày nghệ thuật, đọc sách sáng tạo, ra mắt sách từ 12 đến 20-7. Sự kiện do Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng, The Initiative of Children's Book Creative Content (ICBC) phối hợp tổ chức.

Đại sứ Phần Lan Keijo Ensio Norvanto bày tỏ những câu chuyện Moomin phản ánh tinh thần và giá trị cốt lõi của văn hóa Phần Lan

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam Keijo Ensio Norvanto chia sẻ Tuần lễ Văn học Phần Lan mang đến cho công chúng, đặc biệt là trẻ em, cơ hội tham gia nhiều hoạt động như triển lãm, đọc sách, chiếu phim, workshop, vẽ tranh... để khám phá thế giới sáng tạo, sâu sắc và giàu bản sắc của văn học Phần Lan.

Những câu chuyện Moomin phản ánh tinh thần và giá trị cốt lõi của văn hóa Phần Lan, thể hiện sức sống bền bỉ và khả năng truyền cảm hứng qua thời gian. Đại sứ bày tỏ hi vọng Moomin sẽ tiếp tục nhận được tình cảm của bạn đọc Việt Nam.

Độc giả nhí háo hức khám phá những câu chuyện của Moomin

Năm 2025 đánh dấu kỉ niệm 80 năm sự ra đời của tác phẩm Moomin đầu tiên được sáng tác bởi tác giả Tove Jansson - một di sản nghệ thuật vượt thời gian mang tính biểu tượng của Bắc Âu.

Chuỗi sự kiện Moomin 80 diễn ra trên toàn cầu với chủ đề "The Door Is Always Open" (Cánh cửa luôn rộng mở) để lan tỏa thông điệp giàu tính nhân văn về sự cởi mở, đón nhận và lòng hiếu khách trong thế giới Moomin.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết, đây là lần đầu tiên độc giả Việt Nam có dịp khám phá cuộc đời và thế giới Moomin một cách sinh động qua các hoạt động trưng bày nghệ thuật, đọc sách sáng tạo và ra mắt sách.

Tuần lễ Văn học Phần Lan là cơ hội để công chúng, đặc biệt là các gia đình và trẻ nhỏ, tiếp cận một phần di sản văn chương độc đáo của châu Âu. Các tác phẩm được giới thiệu đều mang cá tính riêng nhưng cùng mở ra thế giới giàu yêu thương, đề cao tự do, sự tận hưởng và bản sắc cá nhân.

Tuần lễ Văn học Phần Lan là cơ hội để độc giả tiếp cận một phần di sản văn chương độc đáo của châu Âu

Tove Jansson (1914 - 2001) là một nhà văn, tiểu thuyết gia và họa sĩ tài năng, với tâm hồn tự do, sâu sắc và giàu lòng trắc ẩn. Những nhân vật trong Moomin phản chiếu tinh tế cuộc đời và nội tâm của bà: khát vọng độc lập, nỗi cô đơn lặng lẽ, tình yêu dành cho cái đẹp và sự khác biệt. Với Moomin, Tove Jansson đã mở ra một vũ trụ dịu dàng mà bất cứ ai cũng có thể tìm thấy hình ảnh và ước mơ của mình trong đó.

Loạt truyện Moomin gồm chín tiểu thuyết kinh điển như "The Moomins and the Great Flood" (1945), "Comet in Moominland" (1946), "Finn Family Moomintroll" (1948) hay "Moominvalley in November" (1970) ... Mỗi tác phẩm là một thế giới nhỏ chứa đựng bài học sâu sắc về sự trưởng thành, nỗi cô đơn, tình thân và khát vọng tìm kiếm mái ấm.

Tại Việt Nam, cuốn sách đầu tiên của nhà văn Tove Jansson "Chiếc mũ của phù thủy" đã được NXB Kim Đồng giới thiệu đến độc giả năm 2010. Cho đến nay, toàn bộ chín tác phẩm Moomin đặc sắc nhất, đầy chất thơ và giàu nhân ái của tác giả Tove Jansson đã được NXB Kim Đồng xuất bản và giới thiệu tới bạn đọc Việt Nam qua tám cuốn sách "Chiếc mũ của phù thuỷ", "Đứa trẻ vô hình", "Gia đình Mumi ở biển", "Mùa đông huyền bí", "Mumi và sao chổi", "Ngày Hạ chí nguy hiểm", "Những cuộc phiêu lưu li kì của Mumi bố" và "Tháng Mười Một ở thung lũng Mumi" do dịch giả Võ Xuân Quế chuyển ngữ, TS. Bùi Việt Hoa hiệu đính.