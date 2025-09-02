HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khâm phục sự phát triển vượt bậc của Việt Nam

Dương Ngọc - B.T.Q

Chiều 1-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn chính đảng các nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tối cùng ngày, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng đoàn khách quốc tế nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam 2-9.

Trong hoạt động đón tiếp các đoàn dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, chiều 1-9, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Ủy viên Trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Buổi sáng, Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Viện Đại biểu (Hạ viện) Quốc hội Cộng hòa Belarus Igor Sergeenko và Đoàn đại biểu Belarus sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ trân trọng sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Liên Xô, trong đó có nhân dân Belarus, dành cho nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc trước đây và xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó Việt Nam - Belarus; mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác song phương trên các lĩnh vực mà Belarus có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học - công nghệ, công nghiệp, nông nghiệp.

Khâm phục sự phát triển vượt bậc của Việt Nam- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp đoàn các lãnh đạo, đại diện lãnh đạo chính đảng các nước tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hạ viện Igor Sergeenko bày tỏ khâm phục và chúc mừng sự phát triển vượt bậc cùng những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định với lịch sử quan hệ lâu dài và tin cậy, gắn bó, trải qua nhiều thử thách, Belarus luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ với Việt Nam.

Đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương thời gian qua, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hạ viện Igor Sergeenko nhất trí hai bên cần sớm thống nhất Lộ trình phát triển hợp tác 2025-2027 để cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác và tạo cơ sở đẩy mạnh hợp tác song phương trên các lĩnh vực, tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hạ viện Igor Sergeenko. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ trân trọng việc Belarus cử đoàn cấp cao tham dự các sự kiện trọng đại của Việt Nam trong thời gian vừa qua; khẳng định đây là biểu hiện sinh động cho tình đoàn kết, thủy chung và sự ủng hộ quý báu mà nhân dân Belarus dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Belarus Igor Sergeenko nhất trí đề nghị Quốc hội hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ để cụ thể hóa các thỏa thuận giữa Lãnh đạo hai nước, cũng như nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược. Trước mắt là thúc đẩy hoàn thiện Lộ trình phát triển hợp tác giai đoạn 2025 - 2027; tăng cường hợp tác trên kênh nghị viện, với trọng tâm là hoàn tất trao đổi về dự thảo, tiến tới ký mới Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Cũng trong sáng 1-9, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Uruguay (PCU) và đại diện Mặt trận Rộng rãi (FA) Uruguay đến Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao việc PCU và FA Uruguay cử đại diện tham dự sự kiện trọng đại, ý nghĩa của Việt Nam; trân trọng cảm ơn các chính đảng tiến bộ và nhân dân Uruguay đã luôn đoàn kết, nhiệt thành ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như công cuộc đổi mới của Việt Nam, đặc biệt là những tình cảm sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.


