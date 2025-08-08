Khám xét nơi ở của nhóm cho vay, công an thu giữ lượng lớn tiền mặt, 8 sổ tiết kiệm 84 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khám xét nơi ở của nhóm cho vay, công an thu giữ lượng lớn tiền mặt, 8 sổ tiết kiệm 84 tỉ đồng

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Từ năm 2020, nhóm cho vay lãi nặng ở Lâm Đồng đã cho vay hơn 130 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng

Ngày 8-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Các bị can gồm: Đoàn Bảy (1962), Lâm Thị Phước (1964), Nguyễn Thành Pháp (1994), Lâm Hán Tiến (1973) và Nguyễn Thị Bích Trâm (1994, cùng ngụ Lâm Đồng). Trong đó, Đoàn Bảy được xác định là cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến nay, vợ chồng ông Đoàn Bảy cùng Nguyễn Thành Pháp cho nhiều người vay tiền với lãi suất 10-20%/tháng (tương đương 120-240%/năm), thu lãi hằng ngày.

Khám xét nơi ở của nhóm cho vay, công an thu giữ lượng lớn tiền mặt, 8 sổ tiết kiệm 84 tỉ đồng- Ảnh 1.

Công an Lâm Đồng bắt giữ các đối tượng. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Cả ba trực tiếp đi thu nợ, trong đó Pháp vừa cho vay vừa thu tiền cho vợ chồng Bảy. Lâm Hán Tiến và Nguyễn Thị Bích Trâm cũng cho vay với tính chất côn đồ; nhóm này có quan hệ gia đình, thường giới thiệu người vay qua lại để cùng hưởng lợi.

Người vay phải viết giấy mượn nợ và giao giấy tờ nhà, đất hoặc tài sản để nhóm này giữ.

Khi con nợ chậm trả hoặc không trả được, các đối tượng gọi điện, nhắn tin đe dọa hoặc tìm đến nhà, nơi làm việc để gây áp lực buộc trả tiền hoặc chuyển nhượng tài sản trừ nợ.

Khám xét nơi ở, công an thu giữ hàng tỉ đồng tiền mặt; 8 sổ tiết kiệm khoảng 84 tỉ đồng; 36 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; 3 hợp đồng chuyển nhượng đất; 2 giấy thế chấp nhà, nhiều trang sức và tài liệu liên quan.

Bước đầu xác định nhóm này đã cho vay hơn 130 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Tin liên quan

Cuộc "mặc cả" giữa 1 cảnh sát hình sự với người hành nghề cho vay lãi nặng ở TP Thủ Đức

Cuộc "mặc cả" giữa 1 cảnh sát hình sự với người hành nghề cho vay lãi nặng ở TP Thủ Đức

(NLĐO) - Tưởng được "nộp phạt để về", người vi phạm hai lần bỏ tiền vào cốp xe của cán bộ công an đang thi hành nhiệm vụ.

Bắt giữ đối tượng cho vay lãi nặng hơn 300 tỉ đồng

(NLĐO) - Đối tượng đã cho hơn 200 lượt người vay lãi nặng số tiền hơn 300 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 8 tỉ đồng.

Công an 3 tỉnh thành hợp lực bắt nhóm cho vay lãi nặng

(NLĐO) – Nhóm đối tượng cho người dân tại Quảng Nam, Huế, Đà Nẵng vay nặng lãi với lãi suất lên đến 360%/năm.

cho vay lãi nặng công an Lâm Đồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo