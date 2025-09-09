Khẩn cấp “giải vây” cho 2 tuyến đường quan trọng ở TP HCM

Ngày 9-9, ông Nguyễn Thanh Thuận, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, cho biết sở vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 13 và đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Theo đó, Tập đoàn Becamex, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật - Becamex IJC được giao tăng cường rà soát, kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu giao thông, rà soát điều chỉnh các pha đèn tín hiệu đảm bảo phù hợp với mật độ phương tiện lưu thông, đảm bảo giao thông được thông suốt, an toàn.

Tình trạng ùn tắc trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn ngã sáu An Phú

Becamex cũng được giao rà soát, tiếp nhận toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu giao lộ Phạm Ngọc Thạch và đường Mỹ Phước - Tân Vạn để quản lý, khai thác, bảo trì.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai phương án tháo dỡ vòng xoay Võ Văn Kiệt, vòng xoay Mỹ Phước 3 trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đồng thời bổ sung tín hiệu đèn giao thông để đảm bảo an toàn giao thông.

Tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn có lượng phương tiện di chuyển dày đặc, nhất là xe container, xe tải... Nơi đây cũng thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm.

Đáng chú ý, tại nút giao phức tạp nhất trên tuyến đường này là đoạn ngã sáu An Phú, Miếu Ông Cù hay xảy ra kẹt xe kéo dài và có tình trạng đèn tín hiệu giao thông chập chờn, không hoạt động.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật - Becamex IJC tiếp tục triển khai lập hồ sơ, phương án thiết kế, thực hiện cải tạo một số giao lộ trên Quốc lộ 13 theo đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương trước đây (như ngã 3 Cây Trôm, vòng xoay sân vận động Bình Dương, các giao lộ Quốc lộ 13 - đường Hồ Văn Cống và Quốc lộ 13 - đường Nguyễn Chí Thanh,…).

Đồng thời, tháo dỡ biển báo cấm xe hai bánh rẽ trái trên Quốc lộ 13 tại ngã 3 Cây Trôm (hướng lưu thông từ trạm thu phí Suối Giữa về hướng cầu Vĩnh Bình).

Di dời hệ thống chiếu sáng khu vực ngã tư cầu Ông Bố để tạo làn rẽ phải liên tục hướng từ ĐT.743C vào Quốc lộ 13; rà soát, kiểm tra hệ thống cống thoát nước tuyến Quốc lộ 13, để kịp thời nạo vét, khơi thông, tăng cường khả năng thoát nước, phòng tránh ngập nước trên đường khi mưa lớn gây ảnh hưởng đến phương tiện lưu thông.

UBND các phường, xã được giao chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ; các hành vi vi phạm trật tự lòng, lề đường, vỉa hè; xử lý tình trạng xả nước, rác thải ra đường...

Sở Xây dựng đề nghị Phòng CSGT - Công an Thành phố tiếp tục tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tuyến, đồng thời tăng cường xử phạt các trường hợp vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát giao thông.