Khẩn cấp “giải vây” cho 2 tuyến đường quan trọng ở TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Khẩn cấp “giải vây” cho 2 tuyến đường quan trọng ở TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn là nỗi ám ảnh của nhiều người bởi lượng phương tiện di chuyển dày đặc, nhất là xe container, xe tải...

Ngày 9-9, ông Nguyễn Thanh Thuận, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, cho biết sở vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 13 và đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Theo đó, Tập đoàn Becamex, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật - Becamex IJC được giao tăng cường rà soát, kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu giao thông, rà soát điều chỉnh các pha đèn tín hiệu đảm bảo phù hợp với mật độ phương tiện lưu thông, đảm bảo giao thông được thông suốt, an toàn.

Khẩn cấp “giải vây” cho 2 tuyến đường quan trọng ở TP HCM - Ảnh 1.

Tình trạng ùn tắc trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn ngã sáu An Phú

Becamex cũng được giao rà soát, tiếp nhận toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu giao lộ Phạm Ngọc Thạch và đường Mỹ Phước - Tân Vạn để quản lý, khai thác, bảo trì.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai phương án tháo dỡ vòng xoay Võ Văn Kiệt, vòng xoay Mỹ Phước 3 trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đồng thời bổ sung tín hiệu đèn giao thông để đảm bảo an toàn giao thông.

Tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn có lượng phương tiện di chuyển dày đặc, nhất là xe container, xe tải... Nơi đây cũng thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm.

Đáng chú ý, tại nút giao phức tạp nhất trên tuyến đường này là đoạn ngã sáu An Phú, Miếu Ông Cù hay xảy ra kẹt xe kéo dài và có tình trạng đèn tín hiệu giao thông chập chờn, không hoạt động.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật - Becamex IJC tiếp tục triển khai lập hồ sơ, phương án thiết kế, thực hiện cải tạo một số giao lộ trên Quốc lộ 13 theo đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương trước đây (như ngã 3 Cây Trôm, vòng xoay sân vận động Bình Dương, các giao lộ Quốc lộ 13 - đường Hồ Văn Cống và Quốc lộ 13 - đường Nguyễn Chí Thanh,…).

Đồng thời, tháo dỡ biển báo cấm xe hai bánh rẽ trái trên Quốc lộ 13 tại ngã 3 Cây Trôm (hướng lưu thông từ trạm thu phí Suối Giữa về hướng cầu Vĩnh Bình).

Di dời hệ thống chiếu sáng khu vực ngã tư cầu Ông Bố để tạo làn rẽ phải liên tục hướng từ ĐT.743C vào Quốc lộ 13; rà soát, kiểm tra hệ thống cống thoát nước tuyến Quốc lộ 13, để kịp thời nạo vét, khơi thông, tăng cường khả năng thoát nước, phòng tránh ngập nước trên đường khi mưa lớn gây ảnh hưởng đến phương tiện lưu thông.

UBND các phường, xã được giao chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ; các hành vi vi phạm trật tự lòng, lề đường, vỉa hè; xử lý tình trạng xả nước, rác thải ra đường...

Sở Xây dựng đề nghị Phòng CSGT - Công an Thành phố tiếp tục tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tuyến, đồng thời tăng cường xử phạt các trường hợp vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát giao thông.

Tin liên quan

Dự kiến 15-8, đóng làn Mỹ Phước - Tân Vạn để thi công cầu vượt trên đường Vành đai 3

Dự kiến 15-8, đóng làn Mỹ Phước - Tân Vạn để thi công cầu vượt trên đường Vành đai 3

(NLĐO) - Đơn vị thi công phải đóng làn Mỹ Phước - Tân Vạn để thi công cầu vượt tại nút giao Bình Chuẩn, thời gian đóng khoảng 2 tháng

Hình ảnh "ngay ngắn" khiến nhiều người ngạc nhiên trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn sáng 15-8

(NLĐO) - Sáng 15-8, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận trên đường Mỹ Phước- Tân Vạn tình trạng ô tô tải trọng lớn chấp hành răm rắp quy định, tình trạng lấn làn, phóng nhanh vượt ẩu gần như biến mất.

Khó tin đoàn người chạy xe đạp ngang nhiên vượt đèn đỏ trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

(NLĐO) - Đường Mỹ Phước - Tân Vạn có giao thông phức tạp, lượng phương tiện qua lại đông, việc ngang nhiên vượt đèn đỏ của đoàn người này cần xử lý nghiêm minh

Sở Xây dựng trật tự an toàn giao thông đảm bảo giao thông MỸ PHƯỚC TÂN VẠN Quốc lộ 13
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo