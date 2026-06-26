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Quốc tế

Khẩn cấp ứng phó thảm họa động đất

ANH THƯ

Nhà chức trách Venezuela cho biết vẫn đang đánh giá mức độ thiệt hại đầy đủ do động đất, đồng thời cảnh báo số thương vong dự kiến còn tăng

Venezuela đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi 2 trận động đất liên tiếp có cường độ 7,2 và 7,5 độ xảy ra chiều 24-6 (giờ địa phương), khiến ít nhất 164 người thiệt mạng và 971 người bị thương.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), 2 trận động đất này có tâm chấn tại bang Yaracuy, phía Tây thủ đô Caracas - Venezuela. Sự rung lắc được cảm nhận khắp Caracas cùng phần lớn miền Trung và Tây, bao gồm các bang Carabobo, Miranda, La Guaira và Trujillo. Dư chấn cũng được ghi nhận ở nước láng giềng Colombia và xa hơn là vùng Amazon - Brazil, cách Caracas hơn 1.700 km.

Các đội cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát của những tòa nhà bị sập. Chính quyền đã đóng cửa sân bay chính của Venezuela ở Caracas, đình chỉ các lớp học và huy động nhân viên y tế ứng phó với thảm họa. Thiệt hại nặng nề nhất được ghi nhận ở Caracas, đặc biệt là khu Altamira - nơi lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm và đưa người sống sót khỏi đống đổ nát của một tòa nhà 22 tầng.

Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello kêu gọi người dân tiếp tục ở ngoài trời vì các dư chấn có thể gây thêm hư hại cho các công trình đã bị ảnh hưởng. Nhiều người đã ở lại trên đường phố hàng giờ. Trong khi đó, những người khác chọn qua đêm trong ô tô đậu bên đường, các ga tàu điện ngầm hoặc những địa điểm công cộng để tránh nguy cơ từ các công trình có thể tiếp tục sụp đổ.

Khẩn cấp ứng phó thảm họa động đất - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực giải cứu các nạn nhân sau thảm họa động đất tại thủ đô Caracas - Venezuela hôm 24-6. Ảnh: AP

Phát biểu trên truyền hình, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cho biết động đất đã gây thiệt hại tại nhiều bang, đồng thời kêu gọi các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế khác lập tức đến các bệnh viện và phòng khám để giúp điều trị người bị thương. Nhà chức trách Venezuela vẫn đang đánh giá mức độ thiệt hại đầy đủ do động đất, đồng thời cảnh báo con số thương vong dự kiến còn tăng khi hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tiếp tục.

Dự báo mới nhất của USGS cho thấy 39% khả năng số nạn nhân thiệt mạng dao động từ 1.000 - 10.000 người và 37% khả năng con số này từ 10.000 - 100.000 người. Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng dư chấn mạnh vẫn có thể xảy ra trong những ngày tới.

Nhiều quốc gia đã lên tiếng đề nghị hoặc có động thái hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa động đất. Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết Washington "sẵn sàng, mong muốn và có khả năng giúp đỡ" Venezuela.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã liên lạc với chính quyền Venezuela và khẩn trương huy động nguồn lực hỗ trợ quốc gia Nam Mỹ này. Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách cứu trợ quốc tế và các vấn đề nhân đạo Jeremy Lewin cho biết bộ này đã điều động một đội ứng phó thảm họa cùng lực lượng đặc nhiệm nhằm triển khai và điều phối hoạt động viện trợ khẩn cấp cho Venezuela.

Trong khi đó, Tổng thống El Salvador Nayib Bukele cho biết 300 nhân viên cứu hộ và y tế đã sẵn sàng lên đường đến Caracas với 50 tấn hàng viện trợ nhân đạo. Tổng thống Cộng hòa Dominica Luis Abinader thông báo các đơn vị quân sự chuyên trách tìm kiếm và cứu hộ lên đường đến Venezuela sáng 25-6. Mexico và Brazil bày tỏ tình đoàn kết với Venezuela, cho biết đang theo dõi sát diễn biến tình hình... 

Động đất mạnh tại Nhật Bản và Mỹ

Một trận động đất cường độ 7,2 đã xảy ra ở vùng Đông Bắc Nhật Bản ngày 25-6, khiến ít nhất 4 người bị thương, gây gián đoạn dịch vụ tàu cao tốc, khiến nhiều trường học phải tạm ngừng hoạt động.

Trận động đất xảy ra ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của tỉnh Iwate, với tâm chấn nằm ở độ sâu 44 km và không gây sóng thần. Nhà chức trách chưa phát hiện bất thường tại các cơ sở điện hạt nhân cũng như cơ sở tái chế và lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng trong khu vực.

Theo AP, trận động đất trên xảy ra tại khu vực vốn thường xuyên xuất hiện các hoạt động địa chấn mạnh trong những tháng gần đây. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi khuyến cáo người dân ở các khu vực chịu ảnh hưởng tiếp tục thận trọng trước khả năng xuất hiện thêm các dư chấn.

Tại Mỹ, một trận động đất mạnh 5,6 độ xảy ra tại hạt Mendocino, bang California sáng 24-6 (giờ địa phương), khiến một số người bị thương và làm gián đoạn các dịch vụ tiện ích cũng như hoạt động kinh doanh. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết đây là trận động đất mạnh nhất khu vực này từ năm 1938. Khoảng 80.000 người trải qua mức rung lắc từ trung bình đến rất mạnh, trong khi khoảng 10 triệu người cảm nhận được sự rung lắc từ yếu đến nhẹ.

Trận động đất đã kích hoạt cảnh báo khẩn cấp trên điện thoại thông minh tới khoảng 657.000 người dân tại nhiều địa phương ở California. Sau đó, một loạt dư chấn nhỏ dưới 3 độ liên tiếp được ghi nhận trong khu vực. Truyền thông địa phương mô tả trận động đất làm nứt tường, vỉa hè, mặt tiền cửa hàng và hất văng nhiều đồ đạc, hàng hóa trên kệ... Hơn 7.400 khách hàng đã rơi vào cảnh mất điện.

Huệ Bình


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