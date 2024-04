Khán giả không thể nhận ra ca sĩ Kasim Hoàng Vũ

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ của hiện tại

Dù không còn thường xuyên tham gia hoạt động nghệ thuật nhưng ca sĩ Kasim Hoàng Vũ vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh mới của mình với khán giả. Sau 8 tháng phẫu thuật khớp xương hàm, diện mạo của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ đã trở nên khác lạ đến mức khán giả yêu mến anh khó mà có thể nhận ra.



Gương mặt biến đổi, cơ thể cũng gầy đi rất nhiều, giọng ca "Vì anh" của hiện tại được nhận định là một người hoàn toàn khác so với trước đây. Trước những lời hỏi thăm, Kasim Hoàng Vũ cho biết sau ca phẫu thuật, anh ăn uống khó khăn do không nhai được. Đây là lý do khiến anh sụt cân, gầy ốm như hiện tại. Anh cũng phải tạm dừng ca hát sau khi phẫu thuật.

Trên trang cá nhân, Kasim Hoàng Vũ thường xuyên cập nhật cuộc sống thường ngày. Ngoài công việc điều hành, làm đầu bếp sáng chế món ăn cho nhà hàng, anh dành thời gian đi du lịch, khám phá danh lam thắng cảnh, ẩm thực của các nước.

Kasim Hoàng Vũ mà khán giả quen mắt

Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, từ việc phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo đến những khó khăn khi khởi nghiệp ở Mỹ, nam ca sĩ luôn giữ tinh thần lạc quan và không ngừng nỗ lực vượt qua thử thách.

Sau thời gian hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, Kasim Hoàng Vũ sang Mỹ định cư, hoạt động tại thị trường hải ngoại. Năm 2018 mới công bố có 2 con trai với vợ Việt kiều. Gia đình anh sống trong căn nhà rộng 207 m2 ở thành phố Katy, bang Texas, Mỹ. Với mong muốn giữ gia đình bình yên, Kasim Hoàng Vũ hạn chế khoe các thành viên gia đình trên mạng xã hội.

Kasim Hoàng Vũ của hiện tại khác hẳn ngày trước

Trước đó, Kasim Hoàng Vũ đi nhổ răng bị nhiễm trùng sưng khắp mặt và cổ gây đau đớn dẫn đến phải phẫu thuật khớp xương hàm. Kasim Hoàng Vũ từng là một cái tên đình đám trong làng giải trí Việt Nam với những bản hit như Tôi là ai em là ai, Đôi mắt Pleiku, Vì yêu...

Thời gian vừa qua, Kasim Hoàng Vũ không hoạt động nghệ thuật nhiều, tập trung hồi phục sức khỏe và dành thời gian cho gia đình cùng công việc kinh doanh. Anh sở hữu một studio âm nhạc và điều hành một quán ăn, một tiệm nail cùng vợ.