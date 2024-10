Khán giả lại phải thở "oxy" khi GENfest trở lại

Siêu sao Hàn Quốc Hwasa sẽ đến "GENfest 2024"

Lễ hội âm nhạc được giới trẻ mong đợi nhất dịp cuối năm 2024 gây sốt với dàn nghệ sĩ trình diễn đỉnh cao từ Hàn Quốc đến Việt Nam. Gồm Hwasa, LOCO, SUBOI, Karik, Andree Right Hand, Wren Evans, tlinh, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, WXRDIE sẽ ra mắt khán giả Việt tại GENfest 2024 với chủ đề "Phố trong phố", diễn ra trong 2 ngày 23 và 24-11 tại Trung tâm mới The Global City (TP HCM).



"GENfest 2024 - Cities in the city: Phố trong phố" là hành trình khám phá những "vũ trụ thu nhỏ" ngay giữa lòng đô thị. Mỗi góc phố đều mang theo những câu chuyện, tính cách và màu sắc riêng biệt.

Tại đây, GENfest không chỉ là một sự kiện âm nhạc mà còn là cánh cổng mở ra một không gian trải nghiệm đầy mê hoặc, nơi mà bạn sẽ tìm thấy một "phố" cho riêng mình.

Đặc biệt, GENfest 2024 không chỉ là niềm tự hào của người Việt Nam mà còn hướng tới tầm cỡ quốc tế, cạnh tranh với những lễ hội hàng đầu tại châu Á và thế giới. Đây là lễ hội của người Việt tạo nên, với tinh thần văn hóa đường phố sôi động, đậm đà bản sắc, nhưng không kém phần hiện đại và sáng tạo.

Quang Hùng MasterD

Hiện tại, GENfest đang là sự kiện giải trí hàng đầu tại TP HCM được giới trẻ quan tâm, mong đợi từng thông tin mới và đợt mở bán vé chính thức. Nếu năm 2023, GENfest đã thành công đưa "Nữ hoàng Kpop" - Lee Hyori đến Việt Nam lần đầu tiên, cùng "Nữ hoàng gợi cảm" - HyunA và "Quái vật nhạc số" - Zico và Zion.T, thì GENfest 2024 có Hwasa và LOCO.

Hwasa được Forbes vinh danh trong danh sách 30 Under 30 Asia năm 2021 và thường xuyên nằm trong bảng xếp hạng "Chỉ số thương hiệu thành viên nhóm nhạc nữ" của Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc. Hwasa cũng được Gallup Korea xếp hạng là một trong những thần tượng K-pop nổi tiếng nhất trong hai năm liên tiếp 2019 và 2020.

Dương Domic

Là một trong những nghệ sĩ hip-hop hàng đầu của Hàn Quốc, LOCO đã tạo dựng tên tuổi với loạt hit đình đám và phong cách biểu diễn đầy cảm hứng. Gần đây, LOCO tiếp tục khẳng định sức hút của mình với các ca khúc như "It Takes Time", "Can't Sleep", và "Just Like This". Khả năng sáng tạo và phong cách biểu diễn đặc biệt của anh luôn khiến khán giả không thể rời mắt khỏi sân khấu.

Quang Hùng MasterD và Dương Domic là 2 "anh trai" đang gây sốt sau chương trình "Anh trai say hi", việc chuẩn bị hẳn một sân khấu riêng lên đến 45 phút tại GENfest 2024 càng khiến cộng đồng hâm mộ trông đợi. Với WXRDIE, chàng rapper "chất chơi", quyến rũ đã sẵn sàng đem đến GENfest 2024 những tiết mục "nóng" hơn bao giờ hết.

Wren Evens

GENfest khẳng định vị thế là một trong những lễ hội âm nhạc hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 35.000 người tham dự vào năm 2023, GENfest đã vươn lên trở thành sự kiện có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực.

Khác với những lễ hội khác, GENfest mang một loạt các màn trình diễn phong phú, gồm 14-15 nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và quốc tế, mỗi set diễn kéo dài 45 phút, được dàn dựng tỉ mỉ bởi chính nghệ sĩ và những nhà sản xuất âm nhạc, đạo diễn sân khấu hàng đầu.

Số lượng và chất lượng của mỗi set diễn ở GENfest vượt xa những màn trình diễn ngắn hơn (mỗi nghệ sĩ 3 đến 4 bài hát), thường thấy tại các lễ hội âm nhạc khác.