Khán giả thăng hoa cảm xúc cùng "Sao concert"

Đêm diễn "Sao concert" vào tối 25-4 tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông, TP HCM với các giọng ca Vũ Thanh Vân, Mỹ Anh, Nguyễn Hùng, Phùng Khánh Linh và Hoàng Dũng đã mang đến những tiết mục hấp dẫn phục vụ hơn 3.500 khán giả.

"Sao concert" không chỉ tôn vinh giọng hát của các ca sĩ mà còn thể hiện quá trình đồng hành giữa nghệ sĩ và người hâm mộ. Trong không gian đó, fanclub trở thành một phần trải nghiệm, tạo nên động lực cho nghệ sĩ. Chính sự kết nối hai chiều này giúp đêm nhạc giàu tính cảm xúc, có chiều sâu, ghi dấu ấn ngay từ đầu chương trình.

Một tiết mục tại “Sao concert”. Ảnh: BTC

"Sao concert" cho thấy một bước tiến trong việc tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế của âm nhạc Việt Nam. Với "Sao concert", khán giả không còn đứng ngoài những chuẩn mực của thị trường âm nhạc toàn cầu, mà có thể thưởng thức một đêm nhạc với chất lượng âm thanh - hình ảnh - công nghệ được đầu tư bài bản ngay tại địa phương.

Trong khi đó, các nghệ sĩ tham gia "Sao concert" đã có một không gian xứng tầm để kể câu chuyện của mình, không bị giới hạn bởi điều kiện sản xuất. Các nghệ sĩ cũng khẳng định được năng lực trình diễn, cuốn hút khán giả theo năng lượng riêng của mình.

Ban Tổ chức "Sao concert" cho biết chương trình sẽ tiếp tục trở lại vào ngày 11-7, đánh dấu bước đi tiếp theo trong việc phát triển chuỗi concert định kỳ dự kiến 3 tháng/lần của nhà sản xuất.



