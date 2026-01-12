HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Khan hiếm RAM toàn cầu, thiết bị điện tử "trúng đòn"

Cao Lực

Mọi thiết bị điện toán đều cần một bộ phận gọi là bộ nhớ (RAM) để lưu trữ dữ liệu ngắn hạn.

Tuy nhiên, nguồn cung linh kiện này sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu toàn cầu trong năm nay. Nguyên nhân là do các công ty như NVIDIA, Advanced Micro Devices, Google (đều của Mỹ) cần một lượng RAM khổng lồ cho chip trí tuệ nhân tạo (AI) của họ.

Công ty TrendForce ở Đài Loan (Trung Quốc) vừa dự báo giá DRAM (RAM động) sẽ tăng 50%-55% trong quý I/2026 so với quý IV/2025. Theo chuyên gia Tom Hsu của TrendForce, đây là mức tăng "chưa có tiền lệ". Chuyên gia này cho biết bộ nhớ hiện chiếm khoảng 20% chi phí phần cứng của một chiếc laptop, tăng so với mức 10%-18% trong nửa đầu năm 2025.

Trong khi đó, nhà đồng sáng lập Dean Beeler của Công ty Juice Labs (Mỹ) cho hay vài tháng trước, ông đã nâng cấp máy tính của mình lên 256GB RAM với chi phí chỉ khoảng 300 USD. "Không ngờ chỉ vài tháng sau, số RAM đó lại có giá khoảng 3.000 USD" - ông viết trên trang Facebook đầu tuần rồi.

Khan hiếm RAM toàn cầu, thiết bị điện tử "trúng đòn" - Ảnh 1.

Các mẫu máy tính xách tay mới tại một cuộc triển lãm công nghệ gần đây ở Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: AP

Nhiều công ty trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng, trong đó có Apple và Dell Technologies (đều của Mỹ), đã được hỏi về cách đối phó tình trạng thiếu hụt bộ nhớ và liệu họ có buộc phải tăng giá hay không. 

Giám đốc điều hành Jeffrey Clarke của Dell Technologies cho biết họ có kế hoạch điều chỉnh cơ cấu cấu hình sản phẩm để giảm thiểu tác động về giá. Tuy nhiên, ông thừa nhận tình trạng khan hiếm bộ nhớ nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến giá bán lẻ của các thiết bị.

Giám đốc kinh doanh Sumit Sadana của hãng Micron (Mỹ) khẳng định trong kịch bản tốt nhất, công ty này chỉ có thể đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu bộ nhớ trung hạn của một số khách hàng. 

Micron đang xây dựng 2 nhà máy lớn, dự kiến bắt đầu sản xuất bộ nhớ vào năm 2027 và 2028. Công ty cũng sẽ khởi công một nhà máy khác, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2030. Trước mắt, theo ông Sadana, toàn bộ sản lượng RAM của họ cho năm 2026 đã được đặt mua hết.

Tin liên quan

Nhật Bản nỗ lực phục hồi ngành chip

Nhật Bản nỗ lực phục hồi ngành chip

Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru vừa công bố kế hoạch phục hồi ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) trong nỗ lực giành lại vị thế dẫn đầu về chip

Mỹ tăng rào cản với ngành chip Trung Quốc?

Trung Quốc cáo buộc Mỹ lợi dụng khái niệm an ninh quốc gia và sử dụng quyền lực nhà nước để tăng cường trấn áp các công ty của nước này

Đường đua chip ngày một nóng

Hàn Quốc công bố gói tài trợ "khủng" trị giá 26.000 tỉ won (19 tỉ USD) cho ngành chip của đất nước

Ram thiết bị điện tử laptop chip AI
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo