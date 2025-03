Khẩn trương dập dịch nghi sởi ở huyện vùng cao Quảng Nam

Liên quan đến hai trẻ 8 và 10 tuổi (ở huyện Nam Trà My, Quảng Nam) tử vong sau một tuần sốt cao và phát ban, ngày 11-3, Bộ Y tế nhận định khả năng rất cao liên quan bệnh sởi.

Hai trường hợp này là học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Dơn. Trong đó, bé 8 tuổi ho, sốt cao, tiêu chảy từ ngày 26-2, nghỉ học ở nhà. Nhân viên y tế thôn bản, giáo viên vào nhà vận động người nhà đưa trẻ đến trạm y tế xã khám nhưng gia đình không đồng ý và ở nhà cúng bái. Vài ngày sau, bé nôn mửa, không ăn uống được, suy kiệt, tử vong ngày 5-3. Còn trẻ 10 tuổi ho, sốt, tiêu chảy từ ngày 2-3, người nhà không đưa đi viện. Trẻ suy kiệt, tử vong ngày 9-3. Điều tra sơ bộ cho thấy các ca bệnh này không có mối liên quan dịch tễ với nhau.

Theo Bộ Y tế, giám sát tại huyện Nam Trà My từ cuối tháng 1 đến nay phát hiện 255 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, tương tự triệu chứng của hai em bé này. Trong số này, 149 trẻ đã khỏi bệnh, 104 trẻ đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn, tình trạng tỉnh táo, giảm sốt nhưng còn ho. Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh gửi mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm, kết quả 19 trường hợp xác định dương tính với sởi.

Bệnh sởi lây truyền qua đường hô hấp do ho, hắt hơi, tiếp xúc gần với người bị nhiễm hoặc dịch tiết mũi họng. Bộ Y tế cho biết hiện ngành y tế tỉnh Quảng Nam cùng Viện Pasteur Nha Trang đang triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Dự báo thời gian tới, có thể tiếp tục ghi nhận các ca bệnh nghi sởi do huyện Nam Trà My là huyện miền núi cao, chủ yếu người dân tộc thiểu số hoặc ở phân tán các vùng núi cao, điều kiện đi lại khó khăn, tồn dư phong tục lạc hậu như cúng bái khi ốm đau.

Ngành y tế đã kích hoạt hệ thống phòng chống dịch, lập đội cơ động phản ứng nhanh hỗ trợ huyện Nam Trà My chống dịch, kịp thời phát hiện trẻ ốm để vận động gia đình đưa đến trạm y tế cách ly, điều trị. Các ổ dịch được khoanh vùng, không để lây ra các địa phương khác. Đồng thời, lực lượng chức năng đang rà soát để tổ chức tiêm vắc-xin sởi cho trẻ.

Sau khi phát hiện 2 trường hợp trẻ tử vong, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam đã làm việc với địa phương. Sở y tế nhận định, với tình hình thời tiết như hiện nay, rất dễ để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng. Do đó, đề nghị huyện Nam Trà My tiếp tục triển khai tiêm vét vắc-xin ngừa sởi - rubella dứt điểm trước ngày 16-3, đồng thời rà soát tất cả xã còn lại, khi phát hiện ca bệnh phải xử lý ngay, không để lây lan. Đoàn khuyến cáo địa phương có kế hoạch hỗ trợ kinh phí để bảo đảm dinh dưỡng cho bệnh nhân và người nhà trong quá trình điều trị tại Trung tâm Y tế và các trạm y tế xã; quản lý chặt chẽ thông tin bệnh nhân, kiểm soát nguồn thông tin, tránh gây hoang mang trong dư luận.