Khẩn trương đưa vốn vào dự án trọng điểm

Trong những tháng đầu năm 2025, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của các tỉnh vẫn thấp.

Nhiều vướng mắc

Ghi nhận tại công trình nạo vét gia cố Suối Cái (từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai thuộc TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ bằng việc bố trí công nhân làm việc tăng ca, tăng kíp kể cả ngày nghỉ, lễ. Đến nay, gói thầu thi công xây dựng số 2A, khối lượng thực hiện đạt khoảng 55% theo hợp đồng đã ký kết. Gói thầu thi công xây dựng số 2B đạt khoảng 50% theo hợp đồng đã ký kết. Dự kiến hoàn thành cả hai gói thầu vào cuối tháng 5-2025.

Dự án này có tổng vốn đầu tư gần 5.900 tỉ đồng, với chiều dài khoảng 19 km, được gia cố bằng bê-tông cốt thép. Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng là 248 (247 hộ dân và 1 tổ chức) thuộc các phường Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Hiệp (TP Tân Uyên), hiện đã có 243/248 trường hợp bàn giao mặt bằng, đạt hơn 90% diện tích của đoạn từ sau cầu Thợ Ụt đến trước cầu Bến Sắn.

Bà Rịa - Vũng Tàu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: NGỌC GIANG

Ông Vũ Tiến Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp tỉnh Bình Dương, cho biết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 tại dự án Suối Cái là 1.244,67 tỉ đồng, đến nay đã giải ngân 242,267 tỉ đồng - đạt 20%, phấn đấu đến hết năm sẽ giải ngân 100% kế hoạch.

Năm 2025, kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Bình Dương là 36.000 tỉ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương. Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thông tin đến nay, địa phương chỉ mới giải ngân được gần 8%. Lý do giải ngân chậm là vì vướng các dự án trọng điểm quốc gia đi qua địa bàn gồm đường Vành đai 4 - TP HCM và tuyến cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. Hiện cả 2 dự án này đang trong giai đoạn xác định đơn giá đền bù giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch, trong tháng 5 này, tỉnh sẽ phát hành xong đơn giá và bắt đầu tiến hành đền bù cho người dân tại 2 dự án, dự kiến hết quý II sẽ giải ngân được 40% vốn đầu tư công.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, theo báo cáo của Sở Tài chính, trong những tháng đầu năm 2025, địa phương đã giải ngân hơn 2.400 tỉ đồng vốn đầu tư công, tương đương 9,12% kế hoạch năm. Dù đây là kết quả khá tích cực so với mặt bằng chung cả nước nhưng vẫn còn khiêm tốn nếu so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, trong số 42 dự án của 11 chủ đầu tư được gia hạn bố trí vốn hết năm 2025 với tổng mức vốn hơn 3.116 tỉ đồng, gồm UBND TP Vũng Tàu, TP Phú Mỹ, TP Bà Rịa, huyện Xuyên Mộc, Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông và dân dụng, Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp… tỉ lệ giải ngân đang thấp hơn so với tỉ lệ chung của toàn tỉnh, đến nay chỉ đạt khoảng 12% (365 tỉ đồng).

Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng những vướng mắc chính khiến tiến độ giải ngân chậm gồm giải phóng mặt bằng kéo dài, hồ sơ thanh toán chưa đầy đủ và việc phải điều chỉnh chủ trương đầu tư vì tổng mức vốn vượt quá kế hoạch ban đầu.

Tháo gỡ từ gốc

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm trễ để có hướng xử lý kịp thời. Song song đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục đầu tư, tăng cường đối thoại với nhà thầu và chủ đầu tư để tháo gỡ từ gốc các khó khăn. Công tác thanh tra, kiểm tra cũng sẽ được siết chặt, nhằm xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức làm chậm trễ tiến độ giải ngân.

Đặc biệt, trong bối cảnh sắp xếp lại tổ chức hành chính theo hướng bỏ cấp huyện và hợp nhất với TP HCM, tỉnh đã lên kế hoạch cụ thể để bảo đảm việc chuyển tiếp không làm gián đoạn tiến độ đầu tư công. Theo kế hoạch này, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành rà soát toàn bộ dự án, nhiệm vụ, chương trình đầu tư công đang triển khai, bao gồm cả dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi. Các dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán hoặc còn thiếu vốn thanh toán cũng sẽ được tổng hợp để có phương án xử lý phù hợp.

Công nhân tất bật trên công trường nạo vét gia cố Suối Cái, tỉnh Bình Dương. Ảnh: THANH THẢO

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Phước, tính đến ngày 5-5, tình hình giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đã thực hiện hơn 806 tỉ đồng, đạt 5,4% chỉ tiêu Chính phủ giao, đạt 4,6% kế hoạch tỉnh giao. Tỉnh cũng đã khởi công các dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đề nghị các sở, ngành, địa phương phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công tối thiểu trên 95% chỉ tiêu Chính phủ giao và nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác đấu giá quyền sử dụng đất với kết quả cao nhất để có nguồn thu giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện và giải ngân của từng nhiệm vụ, dự án theo kế hoạch đã đặt ra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết.

Bên cạnh đó, chủ động rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng nhiệm vụ, dự án để có phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 từ những nhiệm vụ, dự án chậm giải ngân sang nhiệm vụ, dự án giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng giải ngân ngay khi được bổ sung vốn. Tăng cường xử lý các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân vô tình làm chậm tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yếu kém về năng lực, trì trệ, gây phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt khẩn trương phân bổ, đẩy mạnh giải ngân hết số vốn được giao, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu tập trung, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và chủ tịch UBND tỉnh về công tác phân bổ và giải ngân vốn phân cấp được giao.

Tỉnh Bình Dương đang tập trung nguồn lực cho công tác đầu tư công, rút ngắn thời gian thẩm định, trình phê duyệt các thủ tục; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, trong đó lựa chọn đúng các điểm nghẽn, nút thắt để tập trung giải quyết có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả, tác động lớn. Song song đó, tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tiến độ giải ngân cho từng dự án, phân công trách nhiệm cụ thể cho cá nhân, tổ chức liên quan; nâng cao chất lượng hoạt động đấu thầu, bảo đảm công khai, chặt chẽ, minh bạch, lựa chọn nhà thầu có kinh nghiệm, năng lực, uy tín, phù hợp với đặc thù của từng dự án; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Xác định rõ vướng mắc, nguyên nhân UBND tỉnh Tây Ninh cũng triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến ngày 30-6, giải ngân vốn đầu tư công đạt 50%, đến ngày 30-9 đạt 75% và kết thúc kế hoạch năm 2025 đạt 100% kế hoạch được giao. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định rõ vướng mắc, nguyên nhân giải ngân chậm của từng dự án cụ thể để trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời theo thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền nếu vượt thẩm quyền.

Chuẩn bị khởi công đường Vành đai 4 - TP HCM qua Bình Dương Ông Bùi Minh Thạnh cho biết theo kế hoạch, tỉnh sẽ khởi công đường Vành đai 4 - TP HCM vào ngày 31-5. Tổng chiều dài của đường Vành đai 4 - TP HCM đi qua Bình Dương là khoảng 47,85 km. Trong đó có nhiều đoạn đã được đầu tư hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng từ nhiều năm nay - gồm các đoạn qua KCN VSIP II - mở rộng (TP Tân Uyên), đoạn qua KCN Mỹ Phước (TP Bến Cát) và đoạn trùng với dự án đường Thủ Biên - Đất Cuốc. Nhu cầu sử dụng đất cho dự án đường Vành đai 4 - TP HCM khoảng 419,6 ha, trong đó tuyến chính 413,4 ha, tuyến kết nối 6,2 ha. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án khoảng 18.247 tỉ đồng.