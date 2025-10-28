Ngày 27-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú đã chủ trì Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" (Nghị quyết 18) trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương và tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị toàn Đảng bộ tập trung tiếp tục thực hiện tốt một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Đảng bộ tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tổ chức bộ máy; rà soát hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, quy chế phối hợp; xây dựng mô hình tổ chức tinh gọn, thực sự "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ tiến độ, thời gian hoàn thành"; khẩn trương hoàn thiện đề án vị trí việc làm; tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bảo đảm tính kế thừa và phát triển.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ mục tiêu, yêu cầu đặt ra của Nghị quyết 18 là phải thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Do đó, tiếp tục rà soát, thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tổ chức bộ máy.

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú đã trao Bằng khen tặng một số tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 18 và trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ.



