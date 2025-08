Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa, lũ

Chiều 3-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do mưa lũ, sạt lở đất tại các xã Na Son, Tìa Dình, Xa Dung - tỉnh Điện Biên. Cùng thời điểm, Bộ Quốc phòng huy động một số trực thăng tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân tại vùng bị cô lập, chia cắt.

Không để bùng phát dịch bệnh

Theo báo cáo của tỉnh Điện Biên, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 31-7 đến 2-8, trên địa bàn các xã Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân, Pú Nhi, Na Son, Tuần Giáo, Phình Giàng, Mường Ảng, Na Sang, Thanh Yên, Quài Tở, Sính Phình, Mường Phăng, Tủa Chùa và phường Điện Biên Phủ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Đến 22 giờ ngày 2-8, Điện Biên đã có 10 người chết, 325 nhà dân bị thiệt hại. Nhiều đoạn đường, cầu, cống bị lũ cuốn trôi; nhiều công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, trụ sở, trường học, thủy điện bị sạt lở, hư hỏng; hàng chục hecta lúa, rau màu bị cuốn trôi. Nhiều lưới điện, trạm biến áp bị gãy đổ; toàn bộ hệ thống điện lưới của các xã Tìa Dình, Xa Dung, Na Son, Mường Luân bị hư hỏng, mất điện do mưa lũ; 46 trạm phát sóng bị hư hỏng, mất sóng, nhiều tuyến cáp quang bị đứt gãy... Ước tổng thiệt hại là 500 tỉ đồng.

Gần 1.300 người thuộc lực lượng quân đội, công an và các lực lượng địa phương đã được huy động để tiếp cận hiện trường, tìm kiếm, cứu nạn, nắm bắt tình hình, động viên người dân ổn định cuộc sống. Các hộ dân bị mất nhà cửa, các hộ dân tại vị trí có nguy cơ sạt lở cao đã được di chuyển đến nơi an toàn. Toàn bộ số người mất tích đã được tìm thấy.

Chỉ đạo tại hiện trường, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết để khắc phục hậu quả thiên tai. "Các địa phương, bộ, ngành tập trung khắc phục hậu quả do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gây ra với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, không để người dân bị đói, khát, rét, không có chỗ ở" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý cần bảo đảm an toàn giao thông, chăm sóc sức khỏe, ổn định chỗ ở cho người dân, khôi phục hoạt động giáo dục, không để dịch bệnh bùng phát sau lũ.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Sơn La. Địa phương này đã ghi nhận 5 người chết, 1 người mất tích và 4 người bị thương trong đợt mưa lũ vừa qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia buồn với người dân có thân nhân thiệt mạng trong đợt lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Điện Biên Ảnh: VGP

Hỗ trợ khẩn cấp 250 tỉ đồng

Không riêng tỉnh Điện Biên, những ngày qua, mưa lớn còn gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống của người dân các tỉnh Sơn La và Nghệ An.

Trước tình hình trên, Thủ tướng đã ký ban hành các công điện vào ngày 27-7, 1-8 và 2-8, trong đó chỉ đạo nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc trực tiếp đi thăm hỏi, động viên, kiểm tra, đôn đốc khắc phục hậu quả tại các tỉnh chịu ảnh hưởng thiên tai.

Để kịp thời giúp dân, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ngày 2-8 đã ký quyết định của Thủ tướng về việc hỗ trợ khẩn cấp 250 tỉ đồng cho các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó, hỗ trợ tỉnh Điện Biên 100 tỉ đồng, Sơn La 50 tỉ đồng và Nghệ An 100 tỉ đồng. UBND các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Nghệ An chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí nêu trên, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 3-8 có công văn gửi UBND các tỉnh Bắc Bộ, đề nghị chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Theo dự báo, từ tối 4-8 đến sáng 7-8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa cả đợt phổ biến 50-120 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa từ 30-80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm; cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100 mm/3 giờ. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.