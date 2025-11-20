HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Nhóm phóng viên

Ngày 19-11, ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết trung tâm phát đi cảnh báo về cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4

đối với khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk. Đây là mức cảnh báo đặc biệt nguy hiểm và được đưa ra khi gặp các tổ hợp thiên tai lớn là lũ, lũ quét và sạt lở đất; có khả năng gây thiệt hại lớn về người và tài sản cũng như cơ sở hạ tầng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, tình hình lũ tại các sông chính có khả năng duy trì ở mức rất cao, trong khi ngập lụt diện rộng diễn ra tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa. Nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc ở Trung Bộ và Tây Nguyên đang ở mức rất cao. Nhiều khu vực dân cư, đặc biệt là vùng trũng thấp, vùng hạ lưu hồ chứa và khu vực ven sông, có khả năng ngập sâu trong những giờ tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 222 ngày 19-11 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Ba (Đắk Lắk), lũ khẩn cấp trên sông Kôn (Gia Lai). Thủ tướng yêu cầu địa phương tăng cường lực lượng kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn, điều phối giao thông từ xa để phân luồng, kiên quyết không để người dân, phương tiện đi vào khu vực ngập sâu, sạt lở. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính kịp thời xuất cấp các phương tiện, trang thiết bị theo đề nghị của địa phương để hỗ trợ khắc phục hậu quả khi có yêu cầu của địa phương.

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ di dời người dân đến nơi an toàn. Ảnh: ANH TÚ

Trong ngày này, mưa lớn, nhiều thủy điện xả lũ khiến các địa phương như Gia Lai, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Lâm Đồng… ngập nặng. Nhiều khu vực bị cô lập, đường đèo sạt lở phải đóng tuyến. Lực lượng chức năng các địa phương khẩn trương cứu hộ và khắc phục các tuyến đường.

Chỉ đạo công tác ứng phó tại Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu công tác cứu người dân là trên hết. Chính phủ tiếp tục điều lực lượng từ phía Nam chi viện; nếu thời tiết cho phép sẽ huy động trực thăng của Quân khu 5 để tìm kiếm và cứu dân tại các điểm bị cô lập. Các lực lượng của Quân khu 5 sẽ trực chiến tại khu vực phía Đông cho đến khi lũ rút hẳn, bảo đảm phương án cứu hộ, cứu nạn nhanh nhất và hiệu quả nhất. Phó Thủ tướng chỉ đạo phải bảo đảm đầy đủ lương thực, nước uống, đặc biệt là lương khô cho người dân khu vực sơ tán, không để xảy ra tình trạng thiếu đói, thiếu nước; duy trì thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.

Báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 17 giờ ngày 19-11, mưa lớn ở miền Trung khiến 19 người chết, mất tích; 85 nhà bị hư hỏng; 28.756 nhà bị ngập, chủ yếu tập trung ở Gia Lai và Khánh Hòa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo