Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

đối với khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk. Đây là mức cảnh báo đặc biệt nguy hiểm và được đưa ra khi gặp các tổ hợp thiên tai lớn là lũ, lũ quét và sạt lở đất; có khả năng gây thiệt hại lớn về người và tài sản cũng như cơ sở hạ tầng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, tình hình lũ tại các sông chính có khả năng duy trì ở mức rất cao, trong khi ngập lụt diện rộng diễn ra tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa. Nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc ở Trung Bộ và Tây Nguyên đang ở mức rất cao. Nhiều khu vực dân cư, đặc biệt là vùng trũng thấp, vùng hạ lưu hồ chứa và khu vực ven sông, có khả năng ngập sâu trong những giờ tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 222 ngày 19-11 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Ba (Đắk Lắk), lũ khẩn cấp trên sông Kôn (Gia Lai). Thủ tướng yêu cầu địa phương tăng cường lực lượng kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn, điều phối giao thông từ xa để phân luồng, kiên quyết không để người dân, phương tiện đi vào khu vực ngập sâu, sạt lở. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính kịp thời xuất cấp các phương tiện, trang thiết bị theo đề nghị của địa phương để hỗ trợ khắc phục hậu quả khi có yêu cầu của địa phương.

Lực lượng cứu hộ di dời người dân đến nơi an toàn. Ảnh: ANH TÚ

Trong ngày này, mưa lớn, nhiều thủy điện xả lũ khiến các địa phương như Gia Lai, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Lâm Đồng… ngập nặng. Nhiều khu vực bị cô lập, đường đèo sạt lở phải đóng tuyến. Lực lượng chức năng các địa phương khẩn trương cứu hộ và khắc phục các tuyến đường.

Chỉ đạo công tác ứng phó tại Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu công tác cứu người dân là trên hết. Chính phủ tiếp tục điều lực lượng từ phía Nam chi viện; nếu thời tiết cho phép sẽ huy động trực thăng của Quân khu 5 để tìm kiếm và cứu dân tại các điểm bị cô lập. Các lực lượng của Quân khu 5 sẽ trực chiến tại khu vực phía Đông cho đến khi lũ rút hẳn, bảo đảm phương án cứu hộ, cứu nạn nhanh nhất và hiệu quả nhất. Phó Thủ tướng chỉ đạo phải bảo đảm đầy đủ lương thực, nước uống, đặc biệt là lương khô cho người dân khu vực sơ tán, không để xảy ra tình trạng thiếu đói, thiếu nước; duy trì thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.

Báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 17 giờ ngày 19-11, mưa lớn ở miền Trung khiến 19 người chết, mất tích; 85 nhà bị hư hỏng; 28.756 nhà bị ngập, chủ yếu tập trung ở Gia Lai và Khánh Hòa.